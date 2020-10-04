АВТОВАЗ признался, что на заводе продолжают работать станки 50-летней давности

Если говорить предметно, то на АВТОВАЗе до сих пор работают линии для нитроцементации и цементации немецкой фирмы «Холкрофт», запущенные ровно 50 лет (для справки, цементацией называется поверхностное диффузионное насыщение стали углеродом). Их ровесники — камерные печи для нагрева и закалки «Линдберг», карусельная печь «Хумберт», а также печи для закалки пружин «Ферре» и печи-ванны «Дегуси».

По мнению вазовских инжнеров, возраст оборудования никак не сказывается на качестве обжига и закалка металла. От себя добавим, что если бы древняя техника не обладала нужными качествами, ее безжалостно списали, так как альянс Renault-Nissan строго следит за соблюдением соответствующих стандартов. Поэтому программа «ноль дефектов», которую пропагандирует АВТОВАЗ, распространяется и на «ветеранов производства».