Skoda научилась определять неисправности в авто через смартфон

Суть программы такова: микрофон гаджета снимает звук работы двигателя и других агрегатов, а искусственный интеллект сравнивает «услышанное» со встроенной базой данных. Если программа обнаружит отклонение, она проанализирует, в чем это отклонение заключаются. Финальный штрих — точное определение неисправности.

Уже сегодня приложение готово взять на себя диагностику не только мотора, но и роботизированной коробки передач, системы рулевого управления и климат-контроля. При этом «бездушная электроника» работает четче иных автомехаников: заявленная точность «акустической диагностики» уже сейчас составляет 90%. И этот показатель будет только повышаться!

Интересно, что Sound Analyzer тестировался мастерами 245 дилерских центров чешской марки. Считается, что электронная новинка сократит время, которое автомобиль проводит на сервисе. Интересно, как скоро нечто подобное повторит родной АВТОВАЗ?