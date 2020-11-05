Volvo решила заняться выпуском собственных электромоторов

Фото производителя.
Не секрет, что марка Volvo со временем хочет стать производителем только электрических автомобилей. Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», буквально на днях компания открыла в Шанхае новую лаботраторию, где будут разрабатывать и тестировать компоненты электромобилей.

Новая лаборатория займется строго электродвигателями, которые будут ставиться на новейшую модульную платформу SPA2 Volvo Cars. На этой архитектуре планируется построить множество новинок. Так, к 2025 году половину глобальных продаж шведской марки должны составлять электромобили, а вторую половину — гибридные модели.

По мнению шведов, если отказаться от покупных электромтоторов, перейдя на агрегаты собственной разработки, получится оптимизировать не только сами двигатели, но также всю электрическую трансмиссию. А это — гарантия повышения энергоэффективности и общей производительности.

Так что ценмителям бензиновых и дизельных Volvo стоит потороропиться с покупкой. Тем более, что в дружном оркестре универсалов на первую скрипку всерьез претендуют модели этой марки. Такие, как, например, V60 Cross Country.

премиальный сегмент, премиум-сегмент, технология, электромобили
5 ноября 2020
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