Volvo решила заняться выпуском собственных электромоторов

Новая лаборатория займется строго электродвигателями, которые будут ставиться на новейшую модульную платформу SPA2 Volvo Cars. На этой архитектуре планируется построить множество новинок. Так, к 2025 году половину глобальных продаж шведской марки должны составлять электромобили, а вторую половину — гибридные модели.

По мнению шведов, если отказаться от покупных электромтоторов, перейдя на агрегаты собственной разработки, получится оптимизировать не только сами двигатели, но также всю электрическую трансмиссию. А это — гарантия повышения энергоэффективности и общей производительности.

Так что ценмителям бензиновых и дизельных Volvo стоит потороропиться с покупкой. Тем более, что в дружном оркестре универсалов на первую скрипку всерьез претендуют модели этой марки. Такие, как, например, V60 Cross Country.