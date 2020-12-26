Зачем объединяются Chery и Huawei

Фото: Chery.
Компании Chery и Huawei подписали соглашение о совместной разработке «интеллектуальных решений». Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться, над чем конкретно будут работать производитель автомобилей и электронный гигант.

Оказывается, обе компании хотят совместно создавать электронные и электрические архитектуры для умных автомобилей, улучшать технологии автономного вождения, заниматься управлением энергопотреблением и так далее. Кроме того, Chery и Huawei совместно изучат сценарии применения связи 5G для беспилотных транспортных средств.

Но все это — в будущем. А здесь и сейчас российский офис марки Chery отпраздновал 15-летие. В честь этого события решено выпустить на рынок небольшую серию кроссоверов Tiggo 4. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем юбилейный вариант отличается от обычного.

производители, производство, технология, китайские авто, электромобили
26 декабря 2020
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