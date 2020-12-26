Зачем объединяются Chery и Huawei

Оказывается, обе компании хотят совместно создавать электронные и электрические архитектуры для умных автомобилей, улучшать технологии автономного вождения, заниматься управлением энергопотреблением и так далее. Кроме того, Chery и Huawei совместно изучат сценарии применения связи 5G для беспилотных транспортных средств.

Но все это — в будущем. А здесь и сейчас российский офис марки Chery отпраздновал 15-летие. В честь этого события решено выпустить на рынок небольшую серию кроссоверов Tiggo 4. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем юбилейный вариант отличается от обычного.