Новая эра в автопроме: зачем Geely запускает спутники в космос

Похоже, не зря независимые эксперты говорят о том, что еще чуть-чуть, и китайцы «захватят» мир новыми технологиями, внедренными в масс-маркет. Так, в рамках проекта по созданию собственной низкоорбитальной системы Geely готовится вывести автомобильную индустрию на новый, ранее недосягаемый уровень.

Благодаря выпуску собственных спутников азиаты намерены построить целую экосистему, где «подключенные» беспилотные автомобили будут общаться между собой, реагируя на дорожные и климатические условия эксплуатации. В помощь — облачные сервисы и тонны умной электроники.

Похоже, скоро машины сами будут заказывать и доставлять нам еду, возить детей по школам и садам, а животных — в ветеринарные клиники. Следующим шагом, вероятно, станет массовое внедрение летающих автомобилей.

На первоначальном этапе предприятие Geely будет выпускать по 500 спутников ежегодно. Запуск производства намечен на осень 2021 года.