Nokian решила делать шины из шерсти и веток

Наиболее интересным моментом в документе от Nokian оказалось заявление о том, что компания намерена к 2025 году создать прототип покрышки, «полностью изготовленный из возобновляемых и переработанных материалов». К возобновляемым промышленным материалам принято относить дерево, воду, почву, а также продукцию животноводства — шерсть, кожу и кости.

Маловероятно, что финские специалисты всерьез попытаются интегрировать воду или землю в структуру покрышки. Видимо придется им сосредотачиваться на дереве и шерсти. Последнюю, например, теоретически можно использовать в качестве сырья для корда.

Прочие данные в отчете Nokian Tyres выглядят не столь революционно.Так, свой вклад в экологию в виде уменьшения вредных выбросов автомобилей, компания видит в том, что с 2013 года сопротивление качению фирменных шин снизилось в среднем на 8,5%. Кроме того, она сообщила, что за 2020-й год 100% всех отходов, образовавшихся на заводе Nokian в Финляндии, было переработано. А на производственных площадках компании в России и США доля утилизированного оказалась на уровне 99%.