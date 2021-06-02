Porsche выпустит дешевую альтернативу Taycan

Как пишет издание Autocar, новинка от Porsche будет стоить около 50 000 фунтов (5 200 000 рублей), то есть станет дешевле Taycan. Для того, чтобы снизить затраты, производитель объединит усилия с Audi.

Ожидается, что электрокар разделит платформу с Audi A4 e-tron, работы над которым уже идут полным ходом. На этой же «тележке» планируют собирать и электрический Macan, который получит иное имя. Ожидается, что его назовут Cajun. Это название немцы зарегистрировали около десяти лет назад, но до сих пор не использовали.

Кажется, что немцы хотят полностью избавиться от традиционных моторов, но это не так. Известно, что бензиновые двигатели, по крайней мере, ближайшие десять лет, сохранят для главной модели бренда — Porsche 911.