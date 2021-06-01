Какие проблемы скрываются за взрывным ростом российского авторынка

Согласно официальным данным, российский авторынок растет по всем фронтам, начиная от легковушек и заканчивая тяжелыми грузовиками. Успешнее всех оказался АВТОВАЗ, который реализовал за январь-апрель 121 800 машин, что на 37% больше показателей 2020 года. На втором месте идет Kia (70 700 шт), а замыкает тройку Hyundai с результатом в 55 605 автомобилей.
Согласно данным Russian Automotive Market Research, продажи LCV и пикапов в январе-апреле составили 42 700 штук, что на 38% больше, чем в 2020-м. Тут вперди ГАЗ с результатом 6200 машин.
Наконец, традиционно чувствительный к различным кризисам рынок грузовых автомобилей так же вышел в плюс. За отчетный период в России купили 28 900 новых грузовиков, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прогресс очевиден, но какие подводные камни скрываются за радужными цифрами статистики?
Дело в том, что сейчас купить автомобиль — настоящая проблема. Живых экземпляров практически нет и этим пользуются дилеры. Продавцы накручивают каждую машину допами и в результате она стоит больше, чем указано в официальных прайсах — разница может составлять и 300 000 и 700 000 «деревянных».
Очень любят коммерсанты тех покупателей, которые приезжают за машиной из других городов. Они ведь уже никуда не денутся. Человек потратился на дорогу до столицы, живет в гостинице. Понятно его желание купить машину быстрее, ведь у него ежедневно идут затраты. Таким людям предлагают самые дорогие варианты.
Кстати, наиболее популярные способы покупки автомобиля не изменились. Это автокредит, наличные, либо потребительский кредит. Продолжает расти и доля автомобилей, приобретаемых с помощью финансового и операционного лизинга. Для сравнения: в 2019 эта доля была 9,2%, а в 2020-ом увеличилась до 9,6%. За первые два месяца 2021 года в лизинг приобрели 8,2% автомобилей.
В настоящее время сложилась ситуация, когда граждане и компании активно заключать договоры на покупку машин и это идет в официальную статистику продаж. А реальные автомобили люди получат только через месяц-два. При этом очень часто граждан предупреждают про опасность дальнейшего роста цен. Что также подстегивает их к оформлению автокредита здесь и сейчас. А ведь любой кредит надо обслуживать. К сожалению, это помнят не все. В результате растет закредитованность граждан, что может кончиться потерей машины в случае, когда человек будет не в состоянии погасить долг.