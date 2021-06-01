Какие проблемы скрываются за взрывным ростом российского авторынка

Фото из открытых источников
Аналитики отмечают взрывной рост российского авторынка. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в апреле этого года он рванул вверх на 290,4% по сравнению тем же периодом пандемийного 2020-го. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, что скрывается за радужными цифрами статистики.

Согласно официальным данным, российский авторынок растет по всем фронтам, начиная от легковушек и заканчивая тяжелыми грузовиками. Успешнее всех оказался АВТОВАЗ, который реализовал за январь-апрель 121 800 машин, что на 37% больше показателей 2020 года. На втором месте идет Kia (70 700 шт), а замыкает тройку Hyundai с результатом в 55 605 автомобилей.

Согласно данным Russian Automotive Market Research, продажи LCV и пикапов в январе-апреле составили 42 700 штук, что на 38% больше, чем в 2020-м. Тут вперди ГАЗ с результатом 6200 машин.

Наконец, традиционно чувствительный к различным кризисам рынок грузовых автомобилей так же вышел в плюс. За отчетный период в России купили 28 900 новых грузовиков, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прогресс очевиден, но какие подводные камни скрываются за радужными цифрами статистики?

Дело в том, что сейчас купить автомобиль — настоящая проблема. Живых экземпляров практически нет и этим пользуются дилеры. Продавцы накручивают каждую машину допами и в результате она стоит больше, чем указано в официальных прайсах — разница может составлять и 300 000 и 700 000 «деревянных».

Фото из открытых источников

Очень любят коммерсанты тех покупателей, которые приезжают за машиной из других городов. Они ведь уже никуда не денутся. Человек потратился на дорогу до столицы, живет в гостинице. Понятно его желание купить машину быстрее, ведь у него ежедневно идут затраты. Таким людям предлагают самые дорогие варианты.

Кстати, наиболее популярные способы покупки автомобиля не изменились. Это автокредит, наличные, либо потребительский кредит. Продолжает расти и доля автомобилей, приобретаемых с помощью финансового и операционного лизинга. Для сравнения: в 2019 эта доля была 9,2%, а в 2020-ом увеличилась до 9,6%. За первые два месяца 2021 года в лизинг приобрели 8,2% автомобилей.

В настоящее время сложилась ситуация, когда граждане и компании активно заключать договоры на покупку машин и это идет в официальную статистику продаж. А реальные автомобили люди получат только через месяц-два. При этом очень часто граждан предупреждают про опасность дальнейшего роста цен. Что также подстегивает их к оформлению автокредита здесь и сейчас. А ведь любой кредит надо обслуживать. К сожалению, это помнят не все. В результате растет закредитованность граждан, что может кончиться потерей машины в случае, когда человек будет не в состоянии погасить долг.

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1 июня 2021
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