Какие проблемы скрываются за взрывным ростом российского авторынка

Согласно официальным данным, российский авторынок растет по всем фронтам, начиная от легковушек и заканчивая тяжелыми грузовиками. Успешнее всех оказался АВТОВАЗ, который реализовал за январь-апрель 121 800 машин, что на 37% больше показателей 2020 года. На втором месте идет Kia (70 700 шт), а замыкает тройку Hyundai с результатом в 55 605 автомобилей.

Согласно данным Russian Automotive Market Research, продажи LCV и пикапов в январе-апреле составили 42 700 штук, что на 38% больше, чем в 2020-м. Тут вперди ГАЗ с результатом 6200 машин.

Наконец, традиционно чувствительный к различным кризисам рынок грузовых автомобилей так же вышел в плюс. За отчетный период в России купили 28 900 новых грузовиков, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прогресс очевиден, но какие подводные камни скрываются за радужными цифрами статистики?

Дело в том, что сейчас купить автомобиль — настоящая проблема. Живых экземпляров практически нет и этим пользуются дилеры. Продавцы накручивают каждую машину допами и в результате она стоит больше, чем указано в официальных прайсах — разница может составлять и 300 000 и 700 000 «деревянных».