Первое знакомство с новым кроссовером Volkswagen Taos для России

Volkswagen Taos — это глобальная модель немецкого автоконцерна. Его показали еще в 2018 году и тогда же начали продавать в Китае. Но в Поднебесной компактный SUV нарекли именем Tharu. В 2020 году модель представили в США, а сейчас она выходит на российский рынок.

Volkswagen Taos делит «тележку» с известной у нас Skoda Karoq. У машин одинаковые шасси, агрегаты и кузов. Различия лишь в дизайне и интерьере.

Кстати, российский Taos компактнее собрата из Америки. Его длина — 4417 мм, а вот показатель «американца» 4465 мм. А если сравнивать автомобиль с Karoq, то «чех» короче на 35 мм (4382 мм). Чт о касается ширины, то она одинаковая (1841 мм), а высота символически различается всего на миллиметр.