Первое знакомство с новым кроссовером Volkswagen Taos для России

Volkswagen Taos — это глобальная модель немецкого автоконцерна. Его показали еще в 2018 году и тогда же начали продавать в Китае. Но в Поднебесной компактный SUV нарекли именем Tharu. В 2020 году модель представили в США, а сейчас она выходит на российский рынок.
Volkswagen Taos делит «тележку» с известной у нас Skoda Karoq. У машин одинаковые шасси, агрегаты и кузов. Различия лишь в дизайне и интерьере.
Кстати, российский Taos компактнее собрата из Америки. Его длина — 4417 мм, а вот показатель «американца» 4465 мм. А если сравнивать автомобиль с Karoq, то «чех» короче на 35 мм (4382 мм). Чт о касается ширины, то она одинаковая (1841 мм), а высота символически различается всего на миллиметр.
Интерьер «Таоса» разнится с тем, что предлагает «чех». Здесь свои руль и блок двухзонного климат-контроля, а дефлекторы вентиляции сделали горизонтальными.
Модель первой в российской линейке Volkswagen получила и новую мультимедиа-систему VW Play на базе Android, с сенсорным экраном диагональю 10 дюймов, а в списке электронных помощников значится система автоторможения, удержания в полосе, мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке.
Что касается гаммы моторов, то базовый переднеприводный Volkswagen Taos располагает «атмосферником» объемом 1.6 литра и мощностью 110 л. с. В паре с мотором работает пятиступенчатая «механика» или шестиступенчатый «автомат». Наддувный мотор 1.4 TSI, развивающий 150 л. с., агрегатируется с восьмиступенчатым «автоматом», а в комплекте с полным приводом идет семиступенчатый «робот» DSG.
Самое интересное — цены, должны огласить чуть позже. По нашим данным, автомобиль будет дороже «Шкоды», но не критично.