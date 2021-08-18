Scania выкатила водородный грузовик на дороги общего пользования

Фото из открытых источников
В Швеции начал работать первый автомобиль Scania на водородном топливе. Машину используют для сборки и вывоза бытовых отходов. Мусоровоз на водороде позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу, снизить уровень шума и повысить комфорт водителя.
Виктор Васильев

Интересно то, что мусоровоз на водороде абсолютно бесшумен и вырабатывает только чистую воду. Это единственный побочный продукт от использования водородных топливных элементов. А двигается грузовик и грузит отходы только за счет электроэнергии, которая вырабатывается в топливных элементах.

На создание такого транспортного средства ушло около 18 месяцев. В работе над проектом, кроме Scania, принимала участие компания JOAB — производитель кузовов для спецтехники, а также разработчик топливных элементов Powercell Sweden и мусороперерабатывающее предприятие Renova.

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18 августа 2021
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