Scania выкатила водородный грузовик на дороги общего пользования

Интересно то, что мусоровоз на водороде абсолютно бесшумен и вырабатывает только чистую воду. Это единственный побочный продукт от использования водородных топливных элементов. А двигается грузовик и грузит отходы только за счет электроэнергии, которая вырабатывается в топливных элементах.

На создание такого транспортного средства ушло около 18 месяцев. В работе над проектом, кроме Scania, принимала участие компания JOAB — производитель кузовов для спецтехники, а также разработчик топливных элементов Powercell Sweden и мусороперерабатывающее предприятие Renova.