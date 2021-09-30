Электромобили оказались на 30% дороже в ремонте, чем традиционные авто

Сотрудники финансово-аналитического подразделения немецкой страховой группы Allianz проанализировали статистику страховых выплат за 2019−20 годы. При этом выяснилось, что объемы компенсаций владельцам электромобилей в среднем выше на 10%, чем для обладателей машин с двигателем внутреннего сгорания. Кроме того, оказалось, что ремонт «электричек» обходится примерно на 30% дороже, чем машин с ДВС. Что касается авто с гибридной силовой установкой, то их ремонт оказался еще более дорогим. В данном случае средний размер выплаты на 50% превышает компенсации для авто без элементов электротяги в конструкции. Основная причина дороговизны ремонта связана с электрической батареей. После цены кузова ТС, аккумулятор занимает второе место по дороговизне. Стоимость замены тяговой батареи может превышать 20 000 евро.

У большинства электромобилей батарея размещена в полу. Тут она находится в относительной безопасности при аварии. У гибридных же транспортных средств, аккумулятор располагают, как правило, в корме, где он уязвим в случае ДТП. В исследовании говорится, что замена батареи электромобиля может потребоваться даже в случае незначительной аварии, — во избежание катастрофических последствий от возможных внутренних повреждений аккумулятора. Вторым разорительным для кошелька владельцев «электричек» их недостатком страховые аналитики назвали обилие проводов. Из, как известно, любят грызть крысы и мыши. Грызуны в состоянии серьезно повредить провода, из-за чего приходится иной раз перекладывать заново проводку. Средняя стоимость комплекта кабелей для электромобиля оценивается примерно в 7 000 евро.