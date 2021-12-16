Goodyear представила новые зимние шины UltraGrip Performance+

У модели UltraGrip Performance+ целая росыпь новых инновационных решений. Например, технология Goodyear Winter Grip придает резиновой смеси эластичность даже при очень низких температурах. А это, в свою очередь, многократно улучшает сцепление на снегу и льду.

Решение Traction Protect позвояет уменьшить тормозной путь на скользком покрытии. Секрет в оптимальном расположении блоков рисунка протектора. Они сделаны таким образом, чтобы геометрия пятна контакта была оптимальной для лучшего сцепления с дорогой. А V-образные канавки моментально отводят воду из пятна контакта, тем самым улучшая сцепление с покрытием. К тому же они значительно снижают риск возникновения аквапланирования.

Наконец, характеристики резиновой смеси покрышке UltraGrip Performance+ таковы, что она может эффективно работать даже при температурах ниже 7 градусов, где летняя «резина» уже не справляется.