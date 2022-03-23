Как накажут водителя за букву Z на автомобиле

Изначально наклейки с латинской буквой Z наносились на российскую военную технику, задействованную в спецоперации. Но уже ко второй неделе украинских событий они стали своеобразным символом единения народа и поддержки наших властей и вооруженных сил. Так появились лозунги «Zа победу», «Zа мир» и прочие. Гражданам они полюбились, и они стали массового размещать их у себя в социальных сетях и на… автомобилях.

Выбор всевозможных автомобильных наклеек с символикой спецоперации многообразен. Простейший стикер в форме белой буквы Z можно приобрести по цене от 70 рублей. За более красочные варианты — с «триколором», различными военными иллюстрациями и надписями — продавцы просят больше, от 250 целковых. Есть и альтернативные варианты: нарисовать «Зетку» краской на кузове или вырезать из бумаги и закрепить скотчем.

Как бы то ни было, выражение патриотизма таким образом — история неразорительная. Но другое дело — последствия, которые вполне могут влететь в копеечку.