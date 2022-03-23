Как накажут водителя за букву Z на автомобиле

Изначально наклейки с латинской буквой Z наносились на российскую военную технику, задействованную в спецоперации. Но уже ко второй неделе украинских событий они стали своеобразным символом единения народа и поддержки наших властей и вооруженных сил. Так появились лозунги «Zа победу», «Zа мир» и прочие. Гражданам они полюбились, и они стали массового размещать их у себя в социальных сетях и на… автомобилях.
Выбор всевозможных автомобильных наклеек с символикой спецоперации многообразен. Простейший стикер в форме белой буквы Z можно приобрести по цене от 70 рублей. За более красочные варианты — с «триколором», различными военными иллюстрациями и надписями — продавцы просят больше, от 250 целковых. Есть и альтернативные варианты: нарисовать «Зетку» краской на кузове или вырезать из бумаги и закрепить скотчем.
Как бы то ни было, выражение патриотизма таким образом — история неразорительная. Но другое дело — последствия, которые вполне могут влететь в копеечку.
Да, в стране много тех, кто поддерживает политику властей, но хватает и «агентов Запада», придерживающихся противоположной точки зрения и выступающих резко против спецоперации. А вот они то, выбирая инструменты самовыражения, тоже одними лишь социальными сетями не ограничиваются. Таких товарищей, особо агрессивных, белые буквы Z выводят из себя, а на чем им вымещать злость? Правильно — на объекте раздражения, то есть на чужом автомобиле.
Уже известны случаи, когда патриоты утром выходили к своим разукрашенным «Зетками» машинам и обнаруживали разбитые фары, поцарапанные — явно намеренно — двери, спущенные шины. И вряд ли это — проделки недоброжелательных соседей, желавших проучить автовладельца за неправильную парковку. Очевидно же, что пресловутой красной тряпкой выступила наклейка, а разъяренным быком — сумасшедший оппозиционер.
Но и в «тихие» то времена замена оптики, перекраска кузовных деталей или переустановка резины — малоприятные и разорительные хлопоты. Что уж говорить о нынешней, кризисной ситуации, когда цены на все и вся резко подскочили, и даже простейшие манипуляции наносят серьезный удар по семейному бюджету. А ведь вандализм — не единственная возможная напасть, с которой рискует столкнуться владелец Z-авто.
Символ Z может привлечь внимание не только «агентов Запада», но и сотрудников ГИБДД. Напомним, что ПДД напрямую не запрещают использовать наклейки, но они не должны перекрывать так называемую «переднюю обзорность». А под этим определением, согласно Техническому регламенту, понимается вся передняя полусфера (лобовое и передние боковые стекла) при наличии зеркала заднего вида или также задние стекла, если салонного зеркала нет.
Нарушение этого требования сулит предупреждением или штрафом в размере 500 рублей, о чем говорится в ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации…»). Причем наклейку, перекрывающую обзорность, придется удалить.
Следовательно, тем, кто хочет заявить о своей патриотичной позиции во всеуслышание, лучше размещать стикеры на задних стеклах, дверях, капоте, багажнике или каком-либо ином кузовном элементе. Правда, не стоит забывать о других рисках — в частности, о рисках нарваться на вандалов, о которых мы уже говорили…