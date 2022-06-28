Китайская Great Wall скоро обгонит Европу по инновационным разработкам

Great Wall постепенно становится самой инновационной компанией Китая. В 2021 году концерн получил более тысячи патентов на технологии для производства автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии. В этом году производитель уже открыл 1301 патент. То есть GWM стал лидером по этому показателю в Поднебесной!

Из последних разработок — бензиново-электрическая гибридная система L. E. M. O. N. DHT, которую инженеры применяют в моделях, построенных на гибридных архитектурах PHEV или HEV.

Вот, например, кроссовер WEY Coffee 01, построенный на базе архитектуры PHEV, оснащен аккумулятором высокой энергоемкости. Это позволяет реже заряжать автомобиль, что важно в его повседневном использовании.

Гибридными стали и известные у нас модели HAVAL Jolion HEV и HAVAL H6. Их преимущестава — низкий расход топлива. Этого добились благодаря тому, что автоматика в пробках выключает двигатель внутреннего сгорания, и авто движется лишь за счет электротяги.