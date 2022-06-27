Как модуль зажигания может легко выручить в дороге, когда рядом нет автосервиса

На многих моделях машин модули зажигания представляют собой цельную конструкцию, а не отдельные катушки, как, например, в Volkswagen Polo. За примерами далеко ходить не надо. Такие решения есть у Chevrolet Cruze и Opel Astra.

На первый взгляд, подобное решение интересно только автопроизводителю, так как снижает его затраты. Не надо делать отдельно четыре катушки, подводить к ним провода. Достаточно всего одной запчасти. А если говорить про автовладельца, то такое решение сулит ему массу проблем. Модуль обойдется гораздо дороже, чем обычная катушка, а еще он очень громоздкий.

Нужно ли говорить, что со временем у модулей, как и у отдельных катушек зажигания, случаются проблемы. Их «пробивает». Тогда на панели приборов загорается «Чек», обороты холостого хода «плавают» или мотор начинает «троить». Если это случается в дороге, то водителю придется устанять поломку в полевых условиях. И вот тут возникает ряд нюансов.