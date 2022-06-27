Как модуль зажигания может легко выручить в дороге, когда рядом нет автосервиса

Фото: Drive2.ru (evgeniy-penzev)
Такой узел, как единый модуль зажигания, многие ругают. Мол, стоит запчасть очень дорого, выглядит громоздко и да непрактичное сие техническое решение. Тем не менее, у него есть большой плюс, который перевешивает все недостатки. О том, что это за достоинство, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

На многих моделях машин модули зажигания представляют собой цельную конструкцию, а не отдельные катушки, как, например, в Volkswagen Polo. За примерами далеко ходить не надо. Такие решения есть у Chevrolet Cruze и Opel Astra.

На первый взгляд, подобное решение интересно только автопроизводителю, так как снижает его затраты. Не надо делать отдельно четыре катушки, подводить к ним провода. Достаточно всего одной запчасти. А если говорить про автовладельца, то такое решение сулит ему массу проблем. Модуль обойдется гораздо дороже, чем обычная катушка, а еще он очень громоздкий.

Нужно ли говорить, что со временем у модулей, как и у отдельных катушек зажигания, случаются проблемы. Их «пробивает». Тогда на панели приборов загорается «Чек», обороты холостого хода «плавают» или мотор начинает «троить». Если это случается в дороге, то водителю придется устанять поломку в полевых условиях. И вот тут возникает ряд нюансов.

Фото: Drive2.ru (Wady4)

В случае, если у двигателя классическая схема, четыре катушки, то придется искать ту, какую «пробило». Это дело небыстрое, особенно, если наступают сумерки. Да и не каждый человек знает, как это делать. Поэтому для неопытного водителя подобная операция станет настоящей пыткой. Легче будет вызвать эвакуатор и заплатить за его услуги круглую сумму.

Двигатели с модулем зажигания в подобной экстремальной ситуации оказываются куда практичнее и лучше. Модуль просто снимают целиком и на его место устанавливают исправный. Только сначала нужно обесточтить машину, скинув клемму с аккумулятора. С этим справится даже девушка. Нужен лишь набор нехитрого инструмента. После можно без страха продолжать движение.

Получается, что выгода очевидна. Переплатив за дорогой модуль, водитель не будет разоряться на услугах эвакуатора и автосервиса, которые будут очень дороги. Особенно, если поломка случилась вдали от оживленных населенных пунктов.

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27 июня 2022
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