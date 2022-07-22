В России начали делать запчасти для будущих моделей Hyundai

Фото из открытых источников
По заказу российского подразделения Hyundai Motor Manufacturing в России разработали композитный вал ротора для концепт-кара электрического среднеразмерного кроссовера. Так, постепенно в стране начнется производство запчастей, в том числе, для перспективных машин, которых еще нет в продаже на рынке.
Виктор Васильев

Композитный вал ротора концепт-кара электрического среднеразмерного кроссовера разработан в инжиниринговом центре «Композиты России» МГТУ им. Н. Э. Баумана, как уже было сказано, по заказу российского подразделения Hyundai Motor Manufacturing.

Для проектирования изделия специалисты МГТУ им. Н. Э. Баумана применили передовые программные комплексы, а также собственные наработки. В результате была выбрана оптимальная схема армирования и технология изготовления вала.

Как поделились с «АвтоВзглядом» представители пресс-службы Hyundai — проведенный ими термографический анализ, а также тепловизионный метод контроля с использованием ультразвуковой стимуляции показали высокое качество изготовленных композитных валов, а также подтвердили возможность их применения в реальном концепт-каре Hyundai. Скорее всего, речь идет про инновационный электромобиль Ioniq 5.

Хотя впереди еще проведение ресурсных испытаний и работы по адаптации технологии к нужным объемам производства, но уже сейчас можно сказать, что в стране начали создавать базу для собственного производства автокомпонентов.

производители, производство, технология, электромобили
22 июля 2022
80