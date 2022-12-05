Больше соли: почему шинники отказываются от производства идеальной зимней покрышки

Когда начинается зима и дороги покрываются снегом и льдом, дорожники начинают активную борьбу с этим явлением. Как правило — при помощи специальных реагентов, Однако подобная методика эффективна только тогда, когда реагентов настолько много, что они полностью удаляют с асфальта все следы снега и льда.

А если нет, то они могут спровоцировать проблему, известную нам как слешпленнинг. Еще один минус применения такой технологии — экологический вред. Но есть ли иные решения, позволяющие сохранить хороший контакт шины с дорогой, при этом не нанося ущерб окружающей среде и бюджету граждан? Да, есть! Точнее — были.

Как и у любого порядочного предприятия, связанного с автомобильной промышленностью, во времена СССР у Научно-исследовательского института шинной промышленности (НИИШП) была своя гоночная команда. И когда в начале 70-х НИИШП разработал первую в СССР радиальную шину с текстильным брекером ИЯ−170, она тут же оказалась и на гоночных авто. Причем, показала неплохие результаты. Однако инженеры НИИШП решили помочь своим спортсменам и модифицировали рисунок протектора таким образом, чтобы он лучше держался за снег. Результат получился феноменальным: раллисты заводской команды стали недосягаемы для соперников.