История разработки «яблочного» автомобиля длится уже давно. И постоянно сопровождается «независящими» от производителя проблемами. Вопросы дизайна, беспилотности, габаритов, типа и характеристик силовой установки и блока аккумуляторов оставались все это время без конкретных ответов, концепция не приобретала конечную форму. А сама разработка оставалась монументально неподвижной.

Причем именно с ключевыми технологиями для своего авто компания испытывала сложности. В частности, это касалось функции беспилотного вождения. Тем не менее, Apple, завистливо поглядывая на Илона Маска, старательно готовила свою надувную бомбу с высокотехнологичными фекалиями, которая из-за постоянных протечек никак не могла взорваться. И вот компания объявила о готовности продемонстрировать в 2023 году дизайн будущей новинки. Правда, с учетом того, что срок выпуска отложен на 2026 год, есть предположение, что надувная бомба опять сдуется раньше времени.

По данным портала «АтоВзгляд», Apple в обстановке строгой секретности пыталась вести переговоры с разными автопроизводителями как автомобилей, так и аккумуляторных батарей, однако точных данных о достигнутых соглашениях нет. Да и зачем той же Hyundai с ее платформой E-GMP создавать себе конкурента на американском рынке? Пока же известно, что «ябломобиль» по своим характеристикам будет конкурировать с Tesla Model 3 Perfomance, отличаясь от нее глобальной интеграцией в экосистему Apple. Любопытно, смогут ли магазины бренда превратиться еще и в автосалоны?