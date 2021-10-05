Беспилотные грузовики в России: несовершенство техники или бюрократическая перестраховка

Скептики скажут, что для беспилотных автомобилей еще не настало время, ведь в городе далеко не все ездят по Правилам. Предугадать поведение других участников дорожного движения может только опытный водитель, но никак не бездушный автомат. Неудивительно, что ГИБДД выступает категорически против беспилотных авто на дорогах общего пользования.
Нередки случаи, когда ПДД, скажем так, необходимо «немного» нарушить. Например, чтобы вклиниться не в свою очередь в транспортном потоке или чуть-чуть зацепить двойную сплошную полосу (например, объехать аварию под контролем инспектора ГАИ). То, что опытный водитель даже не заметит, для автоматики станет неразрешимой проблемой. А если нужно посигналить тому, кто задумался на светофоре? Очевидно, что беспилотник сможет это сделать очень нескоро.
Сам себе опасность
Сам беспилотный транспорт также может представлять опасность для других участников дорожного движения. Например, беспилотные авто Uber в США уже замечены и в лихачестве с превышением скорости, и в грубых нарушениях ПДД (проезд на красный свет).
Психологи и философы говорят и о моральных дилеммах из серии «кого давить» в экстремальной ситуации? На словах все водители соглашаются с тем, что при выборе между стеной и толпой пешеходов они лучше врежутся в стену. И что выберет в этом случае беспилотный автомобиль, еще не известно. Акто будет оплачивать страховку, если произошел аварийный страховой случай с участием беспилотного авто?
А что, если беспилотники начнут использовать террористы? Как ни цинично это звучит, идейное зомбирование смертника сложнее и дороже, чем беспилотный автомобиль, набитый взрывчаткой. И недаром уже сейчас рассуждают о том, что район Кремля и центра Москвы должен быть закрыт для беспилотных авто.
Тонкости ориентирования
Вы спросите: каким образом беспилотный транспорт ориентируется на дороге, не видя дорожной разметки? Погодные условия в России большей частью неблагоприятные, и дорожная разметка часто скрыта под снегом или грязью. Плохо сказываются сложные погодные условия и на чистоте датчиков. К тому же происходит накопление ошибок лидара, его так называемая усталость.
Результаты первых соревнований беспилотных авто в России можно назвать плачевными: почти 3 часа на преодоление 50 километров в сложной городской среде — результат единственного добравшегося до финиша автомобиля. А если еще учесть, что в реальных условиях беспилотнику еще нужно заправляться и оплачивать парковку, все становится совсем грустно.
Программные проблемы
Беспилотный автомобиль сложный аппаратно-программный комплекс. Его программную часть необходимо надежно защитить от злонамеренных вторжений. Подумать страшно, что может натворить на дороге большегруз, управление над которым перехватили хакеры. А перехват управления над большим количеством беспилотных авто вызовет настоящий коллапс в городе с огромными жертвами и разрушениями. Похоже на сценарий для следующего фильма из серии «Крепкий орешек», однако угроза вполне реальная.
Еще в 2015 году двое американских хакеров показали в прямом эфире, что они могут делать все, что угодно, с Jeep Cherokee, подключаясь к нему удаленно с помощью ноутбука и смартфона. Они смогли нажимать на газ и тормоз, а также вращать руль, полностью перехватив управление у водителя. Результатом стал отзыв 1,4 млн. авто марки.
Не секрет и многочисленные взломы беспилотных Tesla, информация о которых «тонет» среди бравурных релизов фирмы, выходок Илона Маска и прочего информационного шума. Данные, которые передают беспилотные авто, где-то хранятся, обрабатываются и передаются. И хранение, и обработка, и передача информации превращаются в потенциальные уязвимости. К тому же в любом авто есть шина CAN, разработанная еще в 80-х. И это еще одна проблема.
Недостаточная инфраструктура
Это проблема большинства стран и регионов, за исключением некоторых крупных городов США. Там развитие беспилотных автомобилей идет опережающими темпами, поскольку для них развита инфраструктура. Это установленные на столбах датчики, передающие информацию в том числе и о дорожном трафике. Объединенные в единую сеть светофоры, сенсоры и видеокамеры. Высокая плотность зарядных станций для электрического транспорта. Такая среда делает проще реализацию многих задач, связанных с беспилотниками.
Новая надежда
Тем не менее не все так плохо. Все вышеуказанные проблемы можно решить и даже быстрее, чем вы думаете. Причем первыми массовыми беспилотниками станут грузовики.
Дело в том, что к легковым автомобилям, такси и грузовой технике предъявляются разные требования. Оборудование, делающее транспортное средство беспилотным, стоит сотни тысяч долларов. А если речь идет об опытных образцах, то эти суммы могут исчисляться миллионами долларов. На сегодняшний день ни одно беспилотное такси и ни один беспилотный легковой автомобиль общего пользования окупиться за срок своей эксплуатации не смогут.
Другое дело грузовые автомобили. И пусть оснащение для полной автоматизации увеличит цену грузовика вдвое, инвестиции все равно успеют окупиться. К тому же однообразная дорожная обстановка, от которой водитель быстро устает (его внимание притупляется), для автомата не является проблемой.
То, что беспилотные автомобили и обычные авто с трудом уживаются на дорогах общего пользования, решается выделением специальных полос или дорог для беспилотников. Выстроившись друг за другом, беспилотные грузовики смогут безукоризненно держать строй, экономя таким образом топливо или ресурс аккумуляторной батареи. Заметно снизится и время доставки грузов, а весь процесс логистики станет более автоматизированным.
Общая поступь научно-технического прогресса с каждым годом удешевляет датчики, лидары и другие системы для беспилотных авто. И если зарубежные разработчики больше ориентируются на активную (излучающую) модель, использующую инфраструктуру умного города, дорожные знаки и разметку, то у российских разработчиков в приоритете пассивные системы компьютерного зрения.
Они опираются на информацию, полученную от видеокамер точно так же, как человек получает информацию от органов зрения. Алгоритмы выделяют для обработки с высоким качеством только те данные, которые важны для безопасности дорожного движения.
Заслуживает внимания совместная инициатива холдинга «Автобан», ФАУ «РосДорНИИ» и АО «Дороги и мосты» по созданию единой IT-инфраструктуры для строительства дорог. Эта система позволяет проектировать транспортные магистрали в едином цифровом пространстве. Уже на уровне проектирования новые дороги будут учитывать требования беспилотного транспорта.
Российские компании уже готовы к внедрению необходимых технологий. Например, компания «Цифровые дороги» (входит в ГК «Урбантех») разработала технологию для оцифровки и создания виртуальной модели дорожной инфраструктуры. Технология на базе искусственного интеллекта позволяет постоянно обновлять данные о состоянии и расположении объектов дорожной инфраструктуры с прогнозируемой точностью до 10 см. Это позволяет спроектировать сеть городских дорог, велосипедную инфрастуруктуру, пешеходные переходы для запуска беспилотного вождения с учетом норм дорожной безопасности.
Также технология уменьшает объем данных (и соответственно увеличивает скорость их обработки), которые должен анализировать бортовой компьютер беспилотного автомобиля, чтобы выбрать нужный маневр, снизить или увеличить скорость движения. Компания уже протестировала технологию в ходе пилотных проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге и Владимире.
В начале статьи мы задались вопросом, в чем же причина того, что в России до сих пор нет широкого внедрения беспилотных автомобилей — несовершенство техники или бюрократическая перестраховка? Рассмотрев вопрос в деталях, мы увидели, что технологии и государственное регулирование развиваются параллельно.
С технической стороны многое уже готово для использования беспилотного транспорта. Но одним из барьеров для запуска беспилотников остается отсутствие актуальных и постоянно обновляемых данных об объектах дорожно-транспортной инфраструктуры.
Современные технологии уже позволяют создать цифровой двойник российской транспортной системы. Главное, чтобы и регулирующие органы государства делали шаги навстречу. Помимо технических вопросов, не менее важны итоговая формализация и законотворчество.