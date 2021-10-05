Беспилотные грузовики в России: несовершенство техники или бюрократическая перестраховка

Скептики скажут, что для беспилотных автомобилей еще не настало время, ведь в городе далеко не все ездят по Правилам. Предугадать поведение других участников дорожного движения может только опытный водитель, но никак не бездушный автомат. Неудивительно, что ГИБДД выступает категорически против беспилотных авто на дорогах общего пользования.

Нередки случаи, когда ПДД, скажем так, необходимо «немного» нарушить. Например, чтобы вклиниться не в свою очередь в транспортном потоке или чуть-чуть зацепить двойную сплошную полосу (например, объехать аварию под контролем инспектора ГАИ). То, что опытный водитель даже не заметит, для автоматики станет неразрешимой проблемой. А если нужно посигналить тому, кто задумался на светофоре? Очевидно, что беспилотник сможет это сделать очень нескоро.

Сам себе опасность

Сам беспилотный транспорт также может представлять опасность для других участников дорожного движения. Например, беспилотные авто Uber в США уже замечены и в лихачестве с превышением скорости, и в грубых нарушениях ПДД (проезд на красный свет).