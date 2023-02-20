Создана первая в мире подушка безопасности в виде штанов

Шведская компания Airbag Inside Sweden AB объявила о создании штанов и жилета со встроенными подушками безопасности. Названия изделий напрочь лишены оригинальности — Airbag Jeans и Airbag Vest. Целиком система именуется столь же «остроумно»: Airbag Outfit.

Спасательно-противоударная одежда адресована в первую очередь мотоциклистам. Официальная мировая премьера продукта должна состояться до конца февраля. Штаны, как и жилет, состоят из внешнего матерчатого слоя и скрытого под ним комплекта пневмобаллонов из синтетического материала. Каждый аксессуар комплектуется сменной емкостью со сжатым газом — углекислотой.

Срабатывание системы происходит в момент, когда при аварии ездок вылетает из седла. При этом шнур, закрепленный где-то на корпусе байка, выдергивает чеки предохранительных клапанов баллончиков с газом. Последний мгновенно надувает штаны и жилет. Эйрбэги в одежде смягчают удары тела мотобрата об асфальт и прочие предметы окружающей его действительности. Далее газ постепенно выходит из его штанов и жилета. После этого защитная амуниция готова к повторному использованию — достаточно заменить опустевшие баллоны на новые. Внешнюю, тканевую часть Airbag Outfit, можно очистить от грязи после падения и продолжить носить как ни в чем не бывало.