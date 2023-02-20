От каких серьезных неприятностей спасает пробуксовка колес

Многие замечали, как автогонщики перед стартом прогревают шины. Этот прием вовсе не показатель крутизны. Так резиновая смесь, из которой изготовлены покрышки, быстрее выходит на рабочие температуры, увеличивая коэффициент сцепления колеса с дорожным покрытием.
Обычной легковой «резине» тоже требуется прогрев. Особенно зимой, когда за ночь на морозе она дубеет. Конечно, можно проехать 2—3 километра в спокойном режиме, но за это время произойдет многое. Ведь в городе дорожная обстановка меняется резко и постоянно. Особенно если поверх асфальта — лед и снежная каша. Так и до аварии недалеко.
То есть колеса лучше прогреть заранее, чтобы их сцепные свойства быстрее вышли на штатные значения. Этого и добиваются короткими пробуксовками. Однако учтите: если у вас «шиповки», то подобные действия лучше проводить не на твердом покрытии, а на снегу. Иначе — останетесь без «гвоздей». С «липучками» в этом плане гораздо легче.
Мало кто уделяет внимание и подвеске, а зря. В ШРУСах есть смазка, а в амортизаторах — масло. Лубрикантам также нужна «прожарка». Если этого не сделать и сразу поехать по щербатой дороге, узлам придется туго, ведь густой состав не способен штатно выполнять свои функции. Со временем это скажется на ресурсе.
Например, у амортизаторов повреждается уплотнитель, появляются запотевания и потеки. Такую запчасть нужно менять, ведь она напрямую влияет на безопасность: автомобиль уводит в сторону, а при резких маневрах легковушка становится валкой. Чтобы продлить жизнь деталям, опытные водители кратковременно пускают колеса в скольжение. Достаточно пары пробуксовок, чтобы ходовая оказалась готова к поездке. Затем можно штурмовать косогоры и ямы безопасно.
Наконец, «буксы» пригодятся и в экстренной ситуации. Скажем, когда машину заносит на скользкой дороге. Умелое управление тягой позволит избежать визита в кювет или встречи с фонарным столбом. Но подобное под силу лишь опытному человеку. Так что сначала навык необходимо отработать на закрытой площадке и отключить «антибукс», если система есть в автомобиле. Также электронику нужно «вырубать» при заезде в крутой подъем. С пробуксовками «железный конь» медленно, но верно заползет наверх. В ином случае без помощи соседа с лебедкой не обойтсь.