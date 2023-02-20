От каких серьезных неприятностей спасает пробуксовка колес

Многие замечали, как автогонщики перед стартом прогревают шины. Этот прием вовсе не показатель крутизны. Так резиновая смесь, из которой изготовлены покрышки, быстрее выходит на рабочие температуры, увеличивая коэффициент сцепления колеса с дорожным покрытием.

Обычной легковой «резине» тоже требуется прогрев. Особенно зимой, когда за ночь на морозе она дубеет. Конечно, можно проехать 2—3 километра в спокойном режиме, но за это время произойдет многое. Ведь в городе дорожная обстановка меняется резко и постоянно. Особенно если поверх асфальта — лед и снежная каша. Так и до аварии недалеко.

То есть колеса лучше прогреть заранее, чтобы их сцепные свойства быстрее вышли на штатные значения. Этого и добиваются короткими пробуксовками. Однако учтите: если у вас «шиповки», то подобные действия лучше проводить не на твердом покрытии, а на снегу. Иначе — останетесь без «гвоздей». С «липучками» в этом плане гораздо легче.