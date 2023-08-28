В Казани начали разрабатывать полный привод для Sollers Atlant

Про то, что полный привод на российско-китайском грузовичке когда-нибудь да появится, топ-менеджеры фоирмы намекали еще на первой презентации автомобиля в России. Действительно, ведь у нас версии со всеми ведущими популярны, а вот в КНР такие просто не понимают.

Пока подробностей о технике нет, но можно предположить, что узлы от УАЗа использовать не будут. Ведь Sollers Atlant — автомобиль с несущим кузовом и собирают его в Елабуге, в то время как производство рамного Argo перенесли в Ульяновск. Возможно, конструктив будет более «асфальтовым» и в нем применят какие-либо узлы от азиатских поставщиков.

Так или иначе, проект вызывает большой интерес, потому как Atlant 4x4 мог бы составить конкуренцию полноприводной продукции «Группы ГАЗ».Кроме того, инжиниринговое подразделение займется рестайлингом UAZ Patriot и разработкой электромобилей.