Алло, мы ищем таланты, или Премиальное Гран-При Exeed

Лучшие специалисты своих профессий из дилерских центров Exeed по всей стране будут мериться сноровкой и компетенцией в течение двух месяцев — до 31 октября. Сначала битва титанов сервиса пройдет в заочном режиме. Каждый участник похвастает собственным профессионализмом в деле удовлетворения потребностей капризного (читай — премиального) клиента в «домашних» условиях. Сервисменам для наглядности даже придется снять по 10-минутному ролику о своей работе.

Финал, где соберутся лучшие, состоится в Москве. Здесь диагносты и мастера-приемщики «скрестят шпаги» уже в очном формате. Претендентов ждет строгое жюри, которое проверит знание стандартов работы и гарантийной политики бренда, а по итогам определит победителя.

– В компании стараются строить сугубо долгосрочные и доброжелательные отношения с клиентами, — комментирует порталу «АвтоВзгляд» акцию руководитель отдела послепродажного обслуживания марки Exeed Алексей Горбунов. — Повышая профессиональные компетенции сотрудников дилерских центров, мы стремимся сделать наш сервис лучшим на рынке и обеспечить владельцам уникальный опыт взаимодействия с автомобилем…