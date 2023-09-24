Какие скрытые функции выполняет «акулий плавник» на крыше автомобиля

Впервые подобные элементы появились в автомобильной индустрии еще в далеких 30-х годах прошлого века. Скажем, на чешских Tatra T77. Впрочем, имелись они даже у советского ГАЗ-А. Инженеры интегрировали аксессуар на крышу авто в качестве аэродинамического киля, обеспечивающего машине дополнительную устойчивость. Выглядело интересно и притягательно.

Видимо, именно поэтому «примочка» породила целую концепцию будущего автодизайна, в 1950-х годах получившего название «плавниковый стиль», который, в частности, унаследовали ЗиЛ−111 и ГАЗ−13 «Чайка». Потом «барокко» стало назойливым, и автохудожники начали медленно, но верно от него отказываться. Однако, как говорится, все новое — это забытое старое, а потому «аэростиль», а вместе с ними и гребешки на макушке машин спустя годы вновь начали входить в моду.

В обновленном виде так называемый акулий плавник в современном автопроме появился на моделях премиального сегмента как элемент не только дизайнерских метаморфоз и частичного улучшения аэродинамических показателей, но и для избавления кузова или салона транспортного средства от привычных, раздражающих своим видом антенн.