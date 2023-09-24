Какие скрытые функции выполняет «акулий плавник» на крыше автомобиля

Фото globallookpress.com
Наверняка каждый из водителей хоть раз, да обращал внимание на «плавник», установленный на макушке автомобиля, принимая его за продвинутую антенну. На самом деле сей миниатюрный эстетичный гребешок на крыше выполняет сразу несколько полезных и, надо признать, бесполезных функций. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Руслан Черный

Впервые подобные элементы появились в автомобильной индустрии еще в далеких 30-х годах прошлого века. Скажем, на чешских Tatra T77. Впрочем, имелись они даже у советского ГАЗ-А. Инженеры интегрировали аксессуар на крышу авто в качестве аэродинамического киля, обеспечивающего машине дополнительную устойчивость. Выглядело интересно и притягательно.

Видимо, именно поэтому «примочка» породила целую концепцию будущего автодизайна, в 1950-х годах получившего название «плавниковый стиль», который, в частности, унаследовали ЗиЛ−111 и ГАЗ−13 «Чайка». Потом «барокко» стало назойливым, и автохудожники начали медленно, но верно от него отказываться. Однако, как говорится, все новое — это забытое старое, а потому «аэростиль», а вместе с ними и гребешки на макушке машин спустя годы вновь начали входить в моду.

В обновленном виде так называемый акулий плавник в современном автопроме появился на моделях премиального сегмента как элемент не только дизайнерских метаморфоз и частичного улучшения аэродинамических показателей, но и для избавления кузова или салона транспортного средства от привычных, раздражающих своим видом антенн.

Фото amazon.com

Все верно: конструкторы интегрировали в миниатюрный корпус плату с усилителем и антенный кабель. Но если раньше передатчик ловил лишь радиоволны, то теперь принимает и GPS, и GSM, и TV-сигналы. Удобно, красиво, информативно. К тому же, плавник не боится высокого давления на автомойках и не склонен к повреждениям в ходе услуг, оказываемых роботизированным моечным оборудованием. Да и украсть аксессуар вряд ли кто-нибудь захочет — чай, не дорогостоящая спутниковая антенна.

Сегодня «акульи плавники» широко используются в массовом сегменте автопрома. Да что там говорить, если они появились даже у LADA. Но тех, у кого такой антенны нет, могут спокойно поставить на крышу «пустышку» — всем известная китайская барахолка торгует ими задарма. Причем любых размеров и цветов.

И даже если «примочка» и не будет служить вам настоящей антенной, стиля и пару десятков тысяч рублей к стоимости авто добавит наверняка. Помните, как в анекдоте: «не открывай в машине окна, братан, пусть все думают, что у нас кондиционер».

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25 сентября 2023
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