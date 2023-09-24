Какие скрытые функции выполняет «акулий плавник» на крыше автомобиля

Впервые подобные элементы появились в автомобильной индустрии еще в далеких 30-х годах прошлого века. Скажем, на чешских Tatra T77. Впрочем, имелись они даже у советского ГАЗ-А. Инженеры интегрировали аксессуар на крышу авто в качестве аэродинамического киля, обеспечивающего машине дополнительную устойчивость. Выглядело интересно и притягательно.
Видимо, именно поэтому «примочка» породила целую концепцию будущего автодизайна, в 1950-х годах получившего название «плавниковый стиль», который, в частности, унаследовали ЗиЛ−111 и ГАЗ−13 «Чайка». Потом «барокко» стало назойливым, и автохудожники начали медленно, но верно от него отказываться. Однако, как говорится, все новое — это забытое старое, а потому «аэростиль», а вместе с ними и гребешки на макушке машин спустя годы вновь начали входить в моду.
В обновленном виде так называемый акулий плавник в современном автопроме появился на моделях премиального сегмента как элемент не только дизайнерских метаморфоз и частичного улучшения аэродинамических показателей, но и для избавления кузова или салона транспортного средства от привычных, раздражающих своим видом антенн.
Все верно: конструкторы интегрировали в миниатюрный корпус плату с усилителем и антенный кабель. Но если раньше передатчик ловил лишь радиоволны, то теперь принимает и GPS, и GSM, и TV-сигналы. Удобно, красиво, информативно. К тому же, плавник не боится высокого давления на автомойках и не склонен к повреждениям в ходе услуг, оказываемых роботизированным моечным оборудованием. Да и украсть аксессуар вряд ли кто-нибудь захочет — чай, не дорогостоящая спутниковая антенна.
Сегодня «акульи плавники» широко используются в массовом сегменте автопрома. Да что там говорить, если они появились даже у LADA. Но тех, у кого такой антенны нет, могут спокойно поставить на крышу «пустышку» — всем известная китайская барахолка торгует ими задарма. Причем любых размеров и цветов.
И даже если «примочка» и не будет служить вам настоящей антенной, стиля и пару десятков тысяч рублей к стоимости авто добавит наверняка. Помните, как в анекдоте: «не открывай в машине окна, братан, пусть все думают, что у нас кондиционер».