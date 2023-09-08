Беспроводное зло: как онлайн-продажи «железных» опций разоряют автовладельцев

Казалось бы, где сейчас BMW и где мы? Не сомневайтесь, пройдет совсем немного времени и торговать виртуальным продуктом, уже сегодня приносящим миллиарды дополнительных долларов, вслед за Tesla, Audi, General Motors, Toyota или Porsche вознамерятся и китайцы. У себя они уже нечто подобное точно практикуют, техника позволяет. А выплеснуть это на нас в полном объеме мешает, возможно, лишь языковой барьер. Им иной раз бывает сложно перевести на русский даже банальную брошюру с ТТХ… Так во что же, собственно, вляпался могучий немецкий концерн, торгуя опциями по подписке словно Netflix кинофильмами?

Cреди программных функций, таких, например, как телематические сервисы, электронные ассистенты водителя, видеорегистратор, автопилот или синтезатор звука мотора в списке для скачивания по отдельной подписке у BMW летом прошлого года оказались обогревы руля и сидений. И баварцев фигурально забросали тухлыми помидорами.

Покупатели искренне возмутились и, поддержанные прессой вместе с общественными организациями, высказали свое однозначное «фи». А компания понесла внушительные репутационные потери, за которые нынче и оправдывается ответственный за клиентоориентированность господин Нота.

Клиенты BMW разумно прикинули: если обновление для навигационной системы, будучи неким буквенно-цифровым кодом, еще как-то может прилететь по воздуху из сети, то нити обогрева сами в креслах или под оплеткой руля не заводятся. Это не черви. Оборудование нужно устанавливать на заводе.

Так желание подзаработать на мелочах и эффектно выставиться, предложив платный обогрев, скажем, лишь на время отпуска в Альпах, вылилось во внушительные издержки. В итоге подписку на обогревы, которая в Британии обходилась порядка $18 в месяц, отменили. А источники тепла включили — вот дожили! — бесплатно. И в будущем, кается топ-менеджер, решено использовать данный инструмент более осмотрительно.