Беспроводное зло: как онлайн-продажи «железных» опций разоряют автовладельцев

Теперича — не то что давеча. Сетовать на технический прогресс, традиционно, удел извозчиков. Буквально на днях мы возмущались тем, что машине дали право по собственному разумению вмешиваться в действия водителя (орудуя тормозами или снижая обороты двигателя), а сегодня автомобиль способен провести беспроводной апгрейд самого себя порой и вовсе без вашего ведома. Пока не всякий, конечно, но тенденция налицо. То что совсем недавно казалось чистой воды фантастикой, сегодня превратилось в обыденность. Причем, иной раз весьма досадную.
Признаться, поводом для этой заметки послужило недавнее интервью Питера Нота, члена правления концерна BMW, отвечающего за продажи и маркетинг, коллегам из журнала Autocar. Он признался, что в компании, быть может, самую малость опередили события, когда начали пару лет назад активно торговать допами по подписке.
И уж точно погорячились, включив в число «виртуальных» (вполне аппаратных подключаемых) функций реальные — вполне себе «железные» — обогревы руля и сидений. Год назад сей факт вызвал настоящий переполох в профильной (и не только) прессе. Говоря попросту, помимо стоимости автомобиля с заведомо предустановленным оборудованием, немцы запросили отдельные деньги за активацию этого самого оборудования.
Казалось бы, где сейчас BMW и где мы? Не сомневайтесь, пройдет совсем немного времени и торговать виртуальным продуктом, уже сегодня приносящим миллиарды дополнительных долларов, вслед за Tesla, Audi, General Motors, Toyota или Porsche вознамерятся и китайцы. У себя они уже нечто подобное точно практикуют, техника позволяет. А выплеснуть это на нас в полном объеме мешает, возможно, лишь языковой барьер. Им иной раз бывает сложно перевести на русский даже банальную брошюру с ТТХ… Так во что же, собственно, вляпался могучий немецкий концерн, торгуя опциями по подписке словно Netflix кинофильмами?
Cреди программных функций, таких, например, как телематические сервисы, электронные ассистенты водителя, видеорегистратор, автопилот или синтезатор звука мотора в списке для скачивания по отдельной подписке у BMW летом прошлого года оказались обогревы руля и сидений. И баварцев фигурально забросали тухлыми помидорами.
Покупатели искренне возмутились и, поддержанные прессой вместе с общественными организациями, высказали свое однозначное «фи». А компания понесла внушительные репутационные потери, за которые нынче и оправдывается ответственный за клиентоориентированность господин Нота.
Клиенты BMW разумно прикинули: если обновление для навигационной системы, будучи неким буквенно-цифровым кодом, еще как-то может прилететь по воздуху из сети, то нити обогрева сами в креслах или под оплеткой руля не заводятся. Это не черви. Оборудование нужно устанавливать на заводе.
Так желание подзаработать на мелочах и эффектно выставиться, предложив платный обогрев, скажем, лишь на время отпуска в Альпах, вылилось во внушительные издержки. В итоге подписку на обогревы, которая в Британии обходилась порядка $18 в месяц, отменили. А источники тепла включили — вот дожили! — бесплатно. И в будущем, кается топ-менеджер, решено использовать данный инструмент более осмотрительно.
Подписка как таковая, впрочем, никуда не денется. В ней останутся сугубо программные функции — тот же автопарковщик и автопилот, в которых реально нуждаются не все. И если вы думаете, что к нам эта кутерьма не имеет отношения — ошибаетесь. Даже приложение LADA Connect предоплачено производителем лишь на три года. Смекаете, что будет по истечении срока?
И вот тут, памятуя о длинных списках дополнительных функций, коими нынче так кичатся наши китайские друзья, встает резонный вопрос — а сколько мы переплачиваем за ненужное? Ведь в иные базовые комплектации, за примерами далеко ходить не нужно, включают уже и вовсе диковинные навороты.
Сегодня, опросив три десятка опытных водителей из числа коллег-журналистов, экспертов и наиболее рьяных наших подписчиков со стажем 15 и более лет за рулем, портал «АвтоВзгляд» создал собственный рейтинг самых ненужных опций в автомобиле. Чтобы сберечь время, приводим лишь его финальную часть, хотя бесполезных позиций в целом набралось более двух десятков.
Итак, по традиции от меньшего идем к наиболее популярному ответу. Систему контроля полосы движения вспомнили многие. Каждый пятый опрошенный регулярно отключает ее в своем или тестовом автомобиле. Несколько чаще упоминается бестолковая система старт-стоп, которую клеймят вкупе с кнопкой пуска двигателя и бесключевым входом. Последний почти никогда не работает корректно вне зависимости от бренда автомобиля, в чем солидарны все отметившие этот пункт.
Примерно каждый третий, не задумываясь, среди наиболее бесполезных функций называл автопарковщик. А среди самых непрактичных материальных опций с той же частотой отмечали потолочный люк, тогда как панорамная крыша такого негатива почему-то не вызывает.
Любопытно, что каждый второй опрошенный вспомнил опции из числа эксклюзива — недаром опрос проводился в среде специалистов. Речь идет о системе от Hyundai, предупреждающей об оставленном на заднем сидении ребенке. Функция, возможно, и важная, но на практике решительно неприменимая. И практически с той же «теплотой» эксперты отозвались о системе предупреждения о безопасном выходе из автомобиля.
Однако чемпионом по бесполезности единодушно были признаны так называемые подрулевые лепестки — оборудование сугубо двухпедальных автомобилей. Более нелепую опцию из числа тех, что на виду, а не «зашиты» в недра ПО, оказалось сложно представить.
Кстати, нашу гораздо менее репрезентативную статистику подтверждают и исследования аналитиков ведущих автомобильных маркетплейсов. По ним чаще всего российские водители отключают автопарковщик (11%), адаптивный круиз-контроль (10%), антипробуксовочную систему (8%) и систему «старт-стоп» (8%).