Отечественные системы ABS и ESP будут производить в Самаре

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ФГУП «НАМИ» Федора Назарова, в начале следующего года предприятие запустит производство ABS и ESP, разработка которых ведется совместно с неким «восточным партнером». Проект разделен на три этапа: последним станет достижение 100% уровня локализации систем, отметил топ-менеджер.

Бывший завод «Роберт Бош Самара», где начнется выпуск электронных ассистентов, переименовали в «НАМИ инновационные компоненты». ФГУП «НАМИ» уже достиг договоренности о поставках систем российскому АВТОВАЗу, а кроме них заинтересованность выразили «Группа ГАЗ», «Соллерс» и Haval.

— У нас обязательства, что мы 500 000 систем должны производить. Я думаю, что в следующем году мы еще не сделаем столько, а вот через год — уже да, подчеркнул Назаров.

По его словам, сейчас НАМИ не может спроектировать и изготовить систему ABS. Однако к середине 2024 года, когда стартует производство, научный центр планирует начать использовать российское программное управление.