Зачем школьники стали массово фотографировать чужие машины во дворах

Дефицит на рынке новых авто привел к существенным изменениям на вторичном рынке. На фоне чудовищного ценообразования подорожали даже очень старые машины, а некоторые модели вновь вызвали интерес угонщиков: запчастей тоже не хватает. В такой атмосфере радостная стайка молодежи, снимающая без разрешения хозяев припаркованные у подъездов машины может вызвать только ярость. Наводчики? По заказу ищут нужную машину, которую вечером угонят уже профессиональные воры?
Нервный фон у нас сейчас повышенный, о чем говорят все — от врачей до сотрудников ГИБДД, народ срывается, так что веселье радостной гурьбы может скоро оборваться кулаками взрослых, нецензурными криками и другими тяжелыми аргументами. Дело в том, что «пионеры» сами не могут объяснить, зачем они делают фото и кому в итоге их отправляют. Знают только, что за каждую можно получить немного денег.
Весь фокус заключается в том, что в сети Telegram есть боты, собирающие информацию по автомобилям частных и юридических лиц. Где стоят, кто владельцы, в какие аварии попадали и так далее: готовясь к приобретению подержанного авто, мы покупаем отчет, которые наполняется и такими данными в том числе.
Юному поколению, пополняющему базу «в полях», платят незначительные гонорары, но и работа — не бей лежачего. Запечатлел да отправил. Далее массивы фотографий обрабатываются и собираются в хранилища, где искусственный интеллект уже способен их структурировать под определенный запрос.
Ударили машину и уехали, оставив о себе только память о номерном знаке? Добро пожаловать: за копейку малую можно узнать и адрес хозяина, и его координаты, и даже номер телефона или страничку в социальных сетях. Звони — договаривайся! Хочется знать большее о машине перед покупкой? Пожалуйста, во всех подробностях. Есть картинка с камеры, как злоумышленник скрывается с места преступления на автомобиле? Через минуту у вас в руках будут все его реквизиты.
У подобных сервисов много позитивных сторон, а «басня» про угонщиков, что ищут себе «жертву» таким способом — скорее, миф. Ворам важно состояние машины, так что с высокой долей вероятности они либо ведут поиск глазами, либо используют базы страховых компаний или связи в автосервисах. А дети им никак не помогут — не тот уровень знаний, чтобы случайным образом подобрать нужный объект для кражи.