Зачем школьники стали массово фотографировать чужие машины во дворах

Дефицит на рынке новых авто привел к существенным изменениям на вторичном рынке. На фоне чудовищного ценообразования подорожали даже очень старые машины, а некоторые модели вновь вызвали интерес угонщиков: запчастей тоже не хватает. В такой атмосфере радостная стайка молодежи, снимающая без разрешения хозяев припаркованные у подъездов машины может вызвать только ярость. Наводчики? По заказу ищут нужную машину, которую вечером угонят уже профессиональные воры?

Нервный фон у нас сейчас повышенный, о чем говорят все — от врачей до сотрудников ГИБДД, народ срывается, так что веселье радостной гурьбы может скоро оборваться кулаками взрослых, нецензурными криками и другими тяжелыми аргументами. Дело в том, что «пионеры» сами не могут объяснить, зачем они делают фото и кому в итоге их отправляют. Знают только, что за каждую можно получить немного денег.

Весь фокус заключается в том, что в сети Telegram есть боты, собирающие информацию по автомобилям частных и юридических лиц. Где стоят, кто владельцы, в какие аварии попадали и так далее: готовясь к приобретению подержанного авто, мы покупаем отчет, которые наполняется и такими данными в том числе.