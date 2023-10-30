Средний размер автокредита в России вырос на треть

Как сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2023 года размер среднего автокредита составлял 1 120 000 рублей вместо полутора миллионов. Самые большие займы — в Москве (2 010 000 рублей), Московской области (1 790 000 ₽), Санкт-Петербурге (1 780 000 ₽), а также в Ленинградской области (1 660 000 ₽) и Ханты-Мансийском АО (1 610 000 ₽).

Снижение среднего чека автокредита продемонстрировали Ханты-Мансийский АО (−5,1%), Воронежская (−4,4%), Вологодская (−3,6%), Тюменская (−3,6%) и Самарская (−2,6%) области. В других регионах размер кредита на покупку машины вырос — например, в Ростовской (+10,5%) и Волгоградской (+3,0%) областях, Удмуртской (+2,7%) и Чувашской (+2,6%) республиках, а также в Новосибирской области (+2,5%). В Москве и Санкт-Петербурге сумма среднего автозайма в сентябре снизилась на 0,2% и 1,1% соответственно.