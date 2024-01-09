Mercedes-Benz показал новую мультимедийную систему MB OS

Фото: Mercedes-Benz
На выставке электроники CES 2024 в Лас-Вегасе компания Mercedes-Benz рассказала о новой мультимедийной системе MB OS, разработка которой близится к завершению. Вместе с ней будущие модели получат продвинутого виртуального помощника с искусственным интеллектом.
Александр Пономарев

Как сообщает Mercedes-Benz, благодаря искусственному интеллекту ассистент будет куда более «человечно» реагировать не только на запросы водителя, но и на его состояние — например, если тот скажет «Я голоден», помощник не просто предложит ему отправиться в ближайшее кафе, но и поинтересуется гастрономическими предпочтениями.

Ассистент также сможет планировать маршруты с учетом событий в «Календаре» владельца и предлагать изменения, если тот опаздывает. В Mercedes-Benz отмечают, что виртуальный напарник сможет даже подстраиваться под настроение водителя. Это будет выражаться в тембре голоса и продолжительности реплик.

Штатная навигация получит детализированное 3D-отображение зданий и станет отображать на дисплее не только карту, но и время суток, а также актуальную погоду. В мультимедийке появится набор видеоигр — его предоставят Sony и Antstream. Наконец, MB OS сможет похвастать несколькими предустановленными медиасервисами для воспроизведения потокового аудио- и видеоконтента.

Новая система должна дебютировать вместе с серийным Mercedes-Benz CLA нового поколения уже в нынешнем году.

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9 января 2024
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