Mercedes-Benz показал новую мультимедийную систему MB OS

Как сообщает Mercedes-Benz, благодаря искусственному интеллекту ассистент будет куда более «человечно» реагировать не только на запросы водителя, но и на его состояние — например, если тот скажет «Я голоден», помощник не просто предложит ему отправиться в ближайшее кафе, но и поинтересуется гастрономическими предпочтениями.

Ассистент также сможет планировать маршруты с учетом событий в «Календаре» владельца и предлагать изменения, если тот опаздывает. В Mercedes-Benz отмечают, что виртуальный напарник сможет даже подстраиваться под настроение водителя. Это будет выражаться в тембре голоса и продолжительности реплик.

Штатная навигация получит детализированное 3D-отображение зданий и станет отображать на дисплее не только карту, но и время суток, а также актуальную погоду. В мультимедийке появится набор видеоигр — его предоставят Sony и Antstream. Наконец, MB OS сможет похвастать несколькими предустановленными медиасервисами для воспроизведения потокового аудио- и видеоконтента.

Новая система должна дебютировать вместе с серийным Mercedes-Benz CLA нового поколения уже в нынешнем году.