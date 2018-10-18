Renault Kaptur: как коробка передач влияет на французский темперамент

Популярный кроссовер Renault Kaptur — одна из немногих моделей в бюджетном сегменте, которая предлагает потенциальному покупателю сразу три трансмиссии: «механику», «автомат» и вариатор.
Ефим Розкин

Иными словами, будущий водитель имеет возможность изначально подобрать версию «француза», соответствующую его драйверским амбициям. Ведь не секрет, что темперамент любой машины зависит от коробки передач.

Другое дело, что современные автолюбители в большинстве своем предпочитают автоматические и вариаторные трансмиссии, о чем, в частности, свидетельствуют и продажи этого французского кроссовера: именно на модификации с АКП и бесступенчатой трансмиссии CVT X-Tronic приходится основной спрос. Именно поэтому портал «АвтоВзгляд» в первую очередь оценил достоинства и недостатки именно этих коробок. Если говорить о бесступенчатой трансмиссии, то Renault Kaptur оснащен вариатором CVT X-Tronic, работающим только в тандеме с 1,6-литровым 114-сильным мотором исключительно в переднеприводном варианте. А четырехдиапазонный гидромеханический «автомат» DP8В предлагается в топовой модификации Kaptur 4х4 с двигателем объемом 2 л мощностью 143 л. с.

Первый эконом-вариант стоит минимум 994 990 рублей, цена второго стартует от 1 189 990 «деревянных». Разница составляет 195 000, что для бюджетного сегмента, согласитесь, весьма внушительная сумма. Так что те, кто не представляет себя за рулем машины с «механикой» (от 944 000 ₽), при покупке французского кроссовера встают перед серьезным выбором.

Прирожденные любители драйва, соблазнившись более мощным 2-литровым 143-сильным двигателем, должны быть готовы переплатить за систему полного привода и лишние 115 кг массы автомобиля. При этом в качестве автоматической трансмиссии в Renault Kaptur предлагается проверенный агрегат с многолетней историей. В далеком прошлом он был известен как DP0, потом французы его обновили, назвав DP2, а совсем недавно «подрихтовали» до DP8 — по сути все это можно считать типичными рестайлингами. «Автомат» по-прежнему ограничивается четырьмя ступенями, что в наше время, согласитесь, непростительная «роскошь». Так что не стоит удивляться, что в сравнении с «механикой» такая трансмиссия несколько ограничивает возможности «француза».

При активных попытках хорошенько пришпорить кроссовер сразу становится понятно: мотор может, а «коробка» от его желаний отстает, запаздывает. Хотя на растянутых передачах эта пара вполне находит общий язык и если автомобиль не напрягать резкими ускорениями, он вполне сговорчив. В принципе, если вы любите погорячее, можно позвать на помощь ручной режим, который заметно исправляет ситуацию, но тогда зачем переплачивать 50 000 за акой «автомат»? Ведь двухлитровый кроссовер доступен с нормальной шестидиапазонной «механикой».

Впрочем, наверняка найдутся убежденные ленивцы, которые купят такой «Каптюр», чтобы использовать рассудительный «автомат» в пробке, а на трассе будут «зажигать» на ручном режиме. Как показывает практика, ресурс такой коробки при условии своевременной замены масла составляет 150 000 км.

Что касается автоматической бесступенчатой трансмиссии CVT X-Tronic, то она хорошо известна в основном по ряду моделей Nissan. По сути агрегат представляет собой модернизированную японскую коробку Jatco JF015E. Бесступенчатая трансмиссия при разгоне имитирует восемь фиксированных передаточных чисел. А в ручном режиме используются шесть псевдопередач. Конечно, в плане динамики этот вариант «Каптюра» уступает четырехступенчатому «автомату»: если топовый кроссовер по паспорту разгонятся до 100 км/ч за 11,2 секунды, то версия с вариатором — за 12,9.

Но у последнего имеется одно ценное преимущество: при разгоне CVT X-Tronic работает без рывков, и на педаль газа реагирует оперативно. Небольшая пауза при кик-дауне присутствует, зато потом разгон плавный и ровный. Скачки стрелки на тахометре совсем не сопровождаются провалами и задержками. При этом ресурс коробки на практик — все те же 150 000 км. А в целом, если учитывать ко всему прочему и самобытный дизайн, то стильный Renault Kaptur с вариатором CVT X-Tronic мог бы стать прекрасным подспорьем для молодой семьи: ведь неторопливая езда — самая безопасная.

В отношении экономичности также есть небольшой плюс — Kaptur с CVT X-Tronic реально «съедает» на литр-два меньше, чем версия с «автоматом». Так что тандем 116-сильного мотора и автоматической бесступенчатой трансмиссии CVT X-Tronic выглядит весьма сбалансированно. Хотя, повторимся, азартным «наездникам» больше подойдет версия с «механикой». Тем более, что любителям бездорожья, которые прицелились на полноприводный «Каптюр», все равно придется выбирать исключительно между «автоматом» и «механикой».

Напомним, что в основе системы полного привода здесь лежит электромагнитная муфта. Настройки позволяют выбрать переднеприводный режим, автоматический и функцию принудительной блокировки с распределением крутящего момента между осями 50/50. Кстати сказать, выбирая полный привод не стоит забывать, что Renault Kaptur обладает непробиваемой энергоемкой подвеской.

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22 октября 2018
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