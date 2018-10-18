Renault Kaptur: как коробка передач влияет на французский темперамент

Первый эконом-вариант стоит минимум 994 990 рублей, цена второго стартует от 1 189 990 «деревянных». Разница составляет 195 000, что для бюджетного сегмента, согласитесь, весьма внушительная сумма. Так что те, кто не представляет себя за рулем машины с «механикой» (от 944 000 ₽), при покупке французского кроссовера встают перед серьезным выбором.

Прирожденные любители драйва, соблазнившись более мощным 2-литровым 143-сильным двигателем, должны быть готовы переплатить за систему полного привода и лишние 115 кг массы автомобиля. При этом в качестве автоматической трансмиссии в Renault Kaptur предлагается проверенный агрегат с многолетней историей. В далеком прошлом он был известен как DP0, потом французы его обновили, назвав DP2, а совсем недавно «подрихтовали» до DP8 — по сути все это можно считать типичными рестайлингами. «Автомат» по-прежнему ограничивается четырьмя ступенями, что в наше время, согласитесь, непростительная «роскошь». Так что не стоит удивляться, что в сравнении с «механикой» такая трансмиссия несколько ограничивает возможности «француза».

При активных попытках хорошенько пришпорить кроссовер сразу становится понятно: мотор может, а «коробка» от его желаний отстает, запаздывает. Хотя на растянутых передачах эта пара вполне находит общий язык и если автомобиль не напрягать резкими ускорениями, он вполне сговорчив. В принципе, если вы любите погорячее, можно позвать на помощь ручной режим, который заметно исправляет ситуацию, но тогда зачем переплачивать 50 000 за акой «автомат»? Ведь двухлитровый кроссовер доступен с нормальной шестидиапазонной «механикой».