Renault Kaptur: как коробка передач влияет на французский темперамент

Иными словами, будущий водитель имеет возможность изначально подобрать версию «француза», соответствующую его драйверским амбициям. Ведь не секрет, что темперамент любой машины зависит от коробки передач.
Другое дело, что современные автолюбители в большинстве своем предпочитают автоматические и вариаторные трансмиссии, о чем, в частности, свидетельствуют и продажи этого французского кроссовера: именно на модификации с АКП и бесступенчатой трансмиссии CVT X-Tronic приходится основной спрос. Именно поэтому портал «АвтоВзгляд» в первую очередь оценил достоинства и недостатки именно этих коробок. Если говорить о бесступенчатой трансмиссии, то Renault Kaptur оснащен вариатором CVT X-Tronic, работающим только в тандеме с 1,6-литровым 114-сильным мотором исключительно в переднеприводном варианте. А четырехдиапазонный гидромеханический «автомат» DP8В предлагается в топовой модификации Kaptur 4х4 с двигателем объемом 2 л мощностью 143 л. с.