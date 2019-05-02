Тест-драйв Chery Arrizo GX: «ЛАДА Веста» по-китайски

Под капотом китайцы поселили 1,5-литровую турбочетверку мощностью 147 л. с., 210 Нм, которой оснащается и среднеразмерный кроссовер Chery Tiggo 7, чьи продажи начались в России в начале апреля. Короче говоря, седан даже после резкого торможения быстро «восстанавливается» и легко набирает обороты.

Кстати, про «торможение в пол» при прохождении виражей. Даже если экстренно тормозить перед самым входом в крутой поворот и не отпускать педаль в течение всего упражнения, на поведении испытуемого это не сказывается — машина продолжает реагировать на манипуляции с «баранкой» четко и отзывчиво, идет, что называется, почти как по рельсам.

Да и вариатор тут новый, активнее реагирующий на меняющиеся условия и режимы езды. Авто, кстати, располагает и 5-ступенчатой механикой, которую попробовать в деле не удалось, но сомнений в том, что с ее помощью машину вполне можно будет назвать драйверской — нет.

И, наконец, аэродинамика «китайца» на уровне — коэффициент Cх=0,28: практически как у корейских и японских одноклассников. То есть первые впечатления от автомобиля более, чем положительные: он резв и динамичен.