Тест-драйв Chery Arrizo GX: «ЛАДА Веста» по-китайски

И этого действительно жаль, поскольку заявленная максималка в 210 км/ч при, повторюсь, очень бодром старте с претензией на лидерство в «светофорных гонках», сулила острые ощущения. Нет, Arrizo GX не выстреливает пулей — 9-ступенчатый вариатор при резком нажатии на педаль газа чуть подтупливает, но потом все-таки наверстывает упущенные доли секунды.
При этом, как показали короткие, но насыщенные заезды со «змейками» и крутыми — под 45% — поворотами, с управляемостью у нового китайского седана дела обстоят отлично. А системы стабилизации (автомобиль уже в базе вооружен и ABS с EBD, и BAS, и TCS, и ESP), на удивление, отрабатывают положенное на все сто: переднеприводный автомобиль не сносит даже при откровенно провокационной работе рулем на предельно дозволенных организаторами этого мини-теста скоростях. «Баранка», кстати, приемлемо информативна и вполне поспевает за действиями рулевого, вполне адекватно ведя себя даже в нулевой зоне. Впрочем, объяснение бойкому характеру четырехдверки есть, и оно довольно простое.