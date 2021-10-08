Объявлены цены Kia K5 2022-го модельного года

K5 2022-го модельного года получил новый фирменный логотип Kia. Уже в базовой комплектации со 150-сильным мотором седан оснащен теперь 8-дюймовым цветным дисплеем мультимедиа с поддержкой Android Auto и Apple Carplay.

На К5 2022 года, впервые на российском рынке, установлена опция Kia Connect. Приложение позволяет передать точку назначения из смартфона в систему автомобиля, построить маршрут и привязать календарь в смартфоне к аккаунту Kia Connect.

Также в некоторых комплектациях модели появилась возможность выбрать новые цвета кузова. Цены на К5 лежат в пределах от 1,7 млн до 2,5 млн рублей.