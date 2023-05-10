В Китае рассекретили гибридный кроссовер Haval Dargo второго поколения

Официальный выход на китайский рынок Haval Big Dog Hi4 ожидается в третьем квартале 2023 года. Кроссовер получил гибридную подзаряжаемую силовую установку PHEV, состоящую из 1,5-литрового бензинового двигателя мощностью 167 л. с. и двух электромоторов. Суммарная производительность силового агрегата заявлена на уровне 462 л. с. Привод — на обе оси. Аккумулятор емкостью 19,09 кВтч позволяет проехать на чистой электротяге до 81 км. Габариты автомобиля остались прежними: 4705х1908х1780 мм, а колесная база равна 2810 мм.

Внимание к передней части Haval Big Dog Hi4 концентрируется на «матричной» решетке радиатора с плашкой логотипа бренда по центру. Корма кроссовера Big Dog Hi4 получила полукруглые светодиодные задние фонари, интегрированные с горизонтальными «черточками» габаритных огней.

О дате появления модели в России пока ничего не известно. Однако мало кто сомневается в неизбежной и скорой «прописке» гибридных версий Haval на российском рынке — на фоне все более массового прихода в нашу страну моделей такого типа от китайских брендов-конкурентов.