Один в поле воин: видео тест-драйв кроссовера Suzuki Vitara

Наша суровая реальность такова, что имея немногим больше двух миллионов рублей, на «первичке» особо не разгуляешься. За такие деньги сегодня можно приобрести разве что родимую LADA или хлипкого «китайца», не гарантирующего своему хозяину ничего, кроме вороха проблем. Впрочем, если поискать получше, то можно обнаружить и другие, куда более привлекательные варианты. Например, Suzuki Vitara.
Автомобили Suzuki никогда не пользовались в России ажиотажным спросом. Да, кажется, к зашкаливающим показателям продаж никогда особо не стремились и сами японцы: их кредо — поддержание стабильности и комфорта на скромной территории, отвоеванной у зубастых конкурентов. А потому даже сейчас, когда соперников, давно распродавших последние машины, на поле боя не осталось, «Сузуки» пусть и непрочно, но все же держится.
Что японцы будут делать потом, когда небольшие запасы автомобилей иссякнут — вопрос. Пока же их «Витара» — сугубо нишевый Jimny оставим любителям месить грязь — для многих может стать тем самым спасательным кругом в холодном океане китайских марок и суббрендов.
Да, она сильно проигрывает «поднебесным» кроссоверам в дизайнерском зачете, не поражает гигантскими «телевизорами» в салоне, не рисует световые логотипы на асфальте. Зато обладает набором других, куда более важных качеств и умений. «Витара» — это про предсказуемость, надежность, простоту и ясность исполнения, стабильность. Ту самую, на которую изначально «ставили» японцы.
А подробнее о том, что представляет собой Suzuki Vitara, которая, кстати, в этом году отмечает 35 лет пребывания на конвейере — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд» (его можно найти здесь).