Один в поле воин: видео тест-драйв кроссовера Suzuki Vitara

Наша суровая реальность такова, что имея немногим больше двух миллионов рублей, на «первичке» особо не разгуляешься. За такие деньги сегодня можно приобрести разве что родимую LADA или хлипкого «китайца», не гарантирующего своему хозяину ничего, кроме вороха проблем. Впрочем, если поискать получше, то можно обнаружить и другие, куда более привлекательные варианты. Например, Suzuki Vitara.

Автомобили Suzuki никогда не пользовались в России ажиотажным спросом. Да, кажется, к зашкаливающим показателям продаж никогда особо не стремились и сами японцы: их кредо — поддержание стабильности и комфорта на скромной территории, отвоеванной у зубастых конкурентов. А потому даже сейчас, когда соперников, давно распродавших последние машины, на поле боя не осталось, «Сузуки» пусть и непрочно, но все же держится.