50 «кубов» прикола: тест-драйв микрокара Takeoka Abbey

Как много вы знаете марок японских автомобилей? Subaru, Isuzu, Toyota, Nissan, Honda, их премиальные производные Lexus, Infiniti, Acura... Продвинутые ценители еще вспомнят Daihatsu, а уж совсем у гурманов в памяти всплывет экзотичная Mitsuoka. И только большие специалисты и знатоки автопрома из Страны восходящего солнца смогут назвать совсем уж экзотическую для нашего уха и глаза небольшую компанию Takeoka.

Вообще, полное название крохотной фирмочки, где всего-то два десятка сотрудников, со «штаб-квартирой» в городе Тояма на острове Хонсю — Takeoka Jidosha Kogei. Как и положено в Японии, основанная в 1981 году компания носит имя своего отца-основателя — Манабу Такеока. Г-н Такеока-сан изначально сделал неплохую ставку на производство маленьких машинок для инвалидов, которые в любой стране всегда востребованы.

Первая модель этого автостроителя — Abbey — была трехколесной и имела мотоциклетный руль, а также двигатель на 50 «кубиков» от мотороллера и вариатор. Однако вскоре инженеры поняли, что спрос на микромобили есть и среди обычного населения, а не только у людей с ограниченными возможностями, ведь в Японии, как известно, так мало места.

И второе поколение Abbey стало уже больше напоминать автомобиль — появился стеклопластиковый кузов, надетый на каркасную раму из профилированных труб, напоминающую «скелет» карта. При это, двигатель остался прежним — от мопеда Honda на 50 «кубиков» в паре с вариатором, что позволяет не ставить машинку на учет, а значит на ней и в России, и во многих других государствах можно ездить там, где нельзя обычному полноразмерному автомобилю, ибо по сути мы имеем мотороллер с кузовом. Заодно и шлем не нужен.

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Стекла у Abbey 2 раздвижные (привет мистеру Бину с его Austin Mini) и выполнены также из пластика. В нашем конкретном случае, из-за 30-градусной московской жары владелец их просто-напросто временно снял. Дверь всего одна и расположена она, разумеется, справа, ведь даже несмотря на рулевое колесо, размещенное по центру торпедо, автомобильчик является «праворульным». Все-таки его родина — Япония.

Приборная панель абсолютно обычная аналоговая, спидометр (и он же — тахометр) размечен до 60 км/ч, есть пара ламп и датчик уровня топлива. Сиденье подвинуть невозможно, оно выштамповано и просто накрыто мягкой подушкой на липучках, словно на уличном диване. Под этой подушкой расположены аккумулятор и горловина для залива жидкости в омыватель полноценного(!) лобового стекла.

Да-да, у этого супераппарата есть «дврник» и «писалка» омывателя! А позади водителя имеется полочка для грузов: например, для пакетов из супермаркета. Под ней — доступ к 1-цилиндровому моторчику, прикрытый тремя крышечками, на четырех болтах каждая. Колесики на 8 дюймов, словно у электросамоката, а вполне приличный клиренс позволяет даже на большинство бордюров заскакивать.

Фото портала АвтоВзгляд.

Да и парковать Abbey можно как вдоль, так и поперек, да хоть на тротуаре: все равно никто не оштрафует. Во время теста даже сотрудники ГАИ пару раз фотографировались на фоне этого чуда! Единственное, что возбраняется — так это езда в нетрезвом виде.

Несмотря на весьма скромные габариты (в длину машинка всего чуть более двух метров), разместиться в ней одному взрослому среднего роста вполне комфортно. Хотя Abbey официально является двухместным микрокаром, ездить реально при условии, что пассажир — худенькая девица. Да и то ей придется, скорее всего, сидеть одной половинкой своей пятой точки на рычаге ручного тормоза. Но чего не сделаешь ради любви!

Динамика Takeoka Abbey 2 вряд ли впечатлит поклонника Ferrari, ведь по скорости разгона автомобильчик схож, повторим, со стандартным 50-кубовым мотороллером и даже чуть медленнее из-за большей массы почти в полтора центнера. Зато ее можно поднять вдвоем и отнести домой буквально на руках. При этом, несмотря на скромную динамику с места, Takeoka запросто «кладет» стрелку спидометра, что, с учетом погрешности, составляет около 55 км/ч.

Фото портала АвтоВзгляд.

Да и расход бензина не превышает пары литров, а бак вмещает 4,5 л топлива. Для центра города вполне достаточно, к тому же можно пролезать чуть ли не в междурядье, словно на мотоцикле, да еще и выделенные полосы для велосипедов использовать — номеров нет, всевидящие камеры оштрафовать не могут.

Но никакие, пусть даже и самые скромные ходовые характеристики, не идут ни в какое сравнение с тем ошеломляющим эффектом, который вызывает появление Takeoka на улицах города! На нее оборачиваются и реагируют абсолютно все — от мала до велика! Если рядом с этим микрокаром вдруг появился НЛО, на него бы просто не обратили внимания. Takeoka Abbey способна затмить собой даже полчища голливудских звезд на красной ковровой дорожке церемонии вручения «Оскара».

С припаркованной машинкой фотографируются абсолютно все, а на ходу притормаживают, с ней равняются и снимают на телефоны не только водители такси из числа ценных иностранных специалистов, но и владельцы Maybach, Porsche и прочих Lamborghini. Такого успеха нет ни у одной Тейлор Свифт! Недаром у нашей перламутровой героини (и все-таки она — девочка!), есть даже собственный аккаунт в ныне запрещенной в РФ социальной сети.

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И последнее. Пойти и просто купить Takeoka Abbey вряд ли получится. В Москве их всего пара штук, причем одна стоит в частной коллекции, да и выпускают их не так много — сборка идет вручную мизерными партиями. Сейчас есть уже третье поколение модели Abbey с более обтекаемыми формами.

В интернете удалось найти лишь одно-два предложения из Владивостока привезти сие чудо под заказ по цене от 623 000 рублей. Разумеется, подержанное. Важно помнить, что хорошее и качественное дешевым, по определению, не бывает. Новая Takeoka, если ее удастся достать в Японии, обойдется примерно в 12 000 евро.