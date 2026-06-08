Спортивный интерес: тест-драйв обновленного Changan Uni-V Sport

Как мне кажется, в современном мире делать ставку на четырехдверки — довольно рискованное занятие. Все-таки потребительский спрос уже давно сместился в сторону кроссоверов по причине их универсальности. А седан — автомобиль более специализированный и явно настроенный для перемещения по качественным дорогам. Впрочем, таковых у нас стало намного больше, а значит, и возможность движения по бездорожью по большей части оказывается неиспользуемой. Так зачем же тогда покупать кроссовер, потенциал которого никогда не будет раскрыт?..

Несмотря на всеобщую тягу к SUV, китайские автопроизводители не теряют интерес к созданию седанов и лифтбэков. Компания Changan показала свою очередную новинку — Uni-V Sport. На самом деле это эволюционное осмысление уже выпускающегося Uni-V, но с некоторыми доработками. И вот здесь для меня важно то, что «поднебесный» автопром все чаще стал правильно анализировать запросы рынка и реагировать на критику со стороны потребителей по отношению к своей продукции. Причем происходит это довольно быстро и, главное, разумно.

Как по мне, так предыдущая версия Uni-V среди других «легковушек» ничем особо не выделялась. 1,5-литровый мотор, 7-ступенчатый «робот» и модный дизайн создавали впечатление продуманности, но не цепляли. Просто еще одна модель для такси, каршеринга, корпоративных парков и немногочисленной аудитории любителей переднеприводных седанов и лифтбэков. Хотя такие машины всегда отличались отточенной управляемостью и особыми ощущениями при вождении.

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Возможно, что Changan, осознавая свой технический потенциал, решили превратить этот автомобиль в нечто особенное, добавляя в общем-то обычной модели характера и индивидуальности. Причем не на уровне традиционного фейслифтинга, а за счет переосмысления базовых характеристик конструкции.

Впрочем, стоит оговориться, что изменения платформы не произошло, просто заложенный в нее запас подразумевает довольно серьезный потенциал доработок. И прежде всего они коснулись силового агрегата. Вместо 1,5-литрового мотора под капотом разместился 2-литровый турбоагрегат мощностью 235 л.с. с крутящим моментом 390 Нм. И для переднего привода это практический предел.

В паре с мощным двигателем трудится уже не «робот», а классический «автомат» на 8 ступеней с гидротрансформатором производства Aisin. К сожалению, он не предполагает наличия физического узла блокировки, однако ее функции берут на себя тормоза. С точки зрения постоянной езды в предельных режимах решение довольно спорное. Но при средне-активном перемещении в пространстве нареканий такая технология не вызывает.

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Благодаря удачному сочетанию мотора и коробки автомобиль даже по современным меркам довольно динамичен — 6,3 секунды до 100 км/ч у любого человека могут вызвать прилив адреналина и резкое улучшение настроения. Впрочем, о безопасности в Changan тоже не забыли, и Uni-V Sport оснащается полным набором «активных» ассистентов, которые в состоянии подкорректировать ошибки того, кто находится за рулем.

Кстати, о руле. По какой-то причине в Changan очень любят штурвалы нетривиальной формы. И если они неплохо показывают себя в обычных автомобилях, то для спортивных версий все-таки предпочтительнее идеально круглая форма. И в Uni-V Sport это почти так. Да, остались небольшие усечения в верхнем и нижнем сегментах, но это уже не бескомпромиссный шестиугольник, как на других моделях бренда.

Важно сказать, что руль довольно приятен и с точки зрения реактивных усилий, и с точки зрения реакции автомобиля на его поворот. Мне повезло познакомиться с Uni-V Sport в условиях гоночного трека, и руль произвел на меня самое благоприятное впечатление. Видимо, для того чтобы подчеркнуть его спортивность, дизайнер разместил дополнительный элемент с багровой кнопкой Race, которая переводит машину в гоночный режим.

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Лифтбэк очень неплохо ведет себя на дуге поворота. Особенно если поворот скоростной. И дело не только в удачных настройках подвески и наличии многорычажки сзади. Для повышения стабильности автомобилю добавили активное антикрыло, которое по мере роста скорости увеличивает прижим задних колес к дороге. И вот это решение, на самом деле, очень полезно. Ведь любая переднеприводная машина при движении на высокой скорости становится очень чувствительной к манипуляциям с педалью газа, часто переходя в опасное скольжение задней оси.

Коробка передач вверх переключается быстро. И это радует, тем более что есть еще и ручной режим. Тормоза могут похвастать отличной обратной связью и прогнозируемостью. Однако следует понимать, что вскипятить можно и карбон-керамику. Так что при слишком активной езде их эффективность будет снижаться. Дорожный просвет в 152 мм не гарантирует беспроблемное движение по лежачим полицейским, особенно если они изготовлены не по ГОСТ. Так что с ними надо быть внимательнее.

Салон автомобиля изменился в лучшую сторону. В нем появилось больше оранжевого, или, как говорят представители компании, терракотового. Решение довольно удачное и точно позитивно сказывается на восприятии автомобиля. А вот сиденьям не хватает боковой поддержки, хотя за рулем довольно комфортно. Тем более что в машине присутствует полный набор зимних опций.

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Кузов полностью оцинкован, включая крышу. Он, кстати, тоже был оптимизирован для снижения коэффициента лобового сопротивления с 0,34 Cx у предыдущей версии до 0,27 у новой. Выхлопная система получила специальный клапан, который в гоночном режиме делает ее прямоточной, добавляя к букету драйверских ощущений волнующее звуковое вибрато.

10-дюймовый экран приборной панели удобен, читаем и выглядит как профессиональный инструмент пилота. Дисплей информационно-развлекательной системы имеет диагональ 14,6 дюйма и встроенные сервисы Apple CarPlay, Android Auto, телематический сервис Changan Connect, «Яндекс Музыку» и «Яндекс Карты». Так что вождение превращается в осознанный, информационно насыщенный процесс.

Что в итоге? У Changan получился довольно любопытный автомобиль с интересным набором технических характеристик, спортивным характером и привлекательным дизайном. Причем, мне кажется, что создан он был не столько для увеличения объема продаж, сколько для демонстрации инженерного потенциала компании. И, наверное, последнее является самым важным, поскольку именно в такие модели вкладываются не только маркетинговые расчеты и стратегии, но и душа. А машины с душой в наше время — большая редкость.