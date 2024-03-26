Названы самые проблемные автомобили Skoda, от которых стоит держаться подальше

Чешская марка давно ушла с российского рынка, но на «вторичке» машин Skoda предостаточно. Среди них есть как те, что достойны внимания, так и те, от которых имеет смысл держаться подальше — слишком много проблем сулит их покупка.

Наши коллеги из «Российской газеты» пообщались с экспертами и выяснили, что меньше всего проблем доставляют своим владельцам лифтбэки и универсалы Octavia и Superb, а также кроссоверы Yeti. Технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов подчеркнул, что среди обладателей этих моделей через 100 000 км пробега в сервис обращаются только 7,8%, 6% и 11,8% хозяев соответственно. Автомобили достаточно надежны при должном обслуживании, а еще и весьма ликвидны на вторичном рынке.

Что же касается подержанных Kodiaq и Karoq, то с ними нужно быть осторожнее. У первого уже через 30 000-40 000 км возникают проблемы с открытием дверей и появляется скрип ручек, а также может рассыпаться заднее стекло — продукция Sisecam не отличается высокой надежностью. К минусам второго эксперты относят слабую подвеску, страдающую при частых поездках по бездорожью при высокой загруженности — пассажирами или багажом — автомобиля.

Добавим, что про Rapid эксперты не сказали ни слова. Однако портал «АвтоВзгляд» в свое время сам нашел ответ на вопрос о надежности этого автомобиля, сравнив его с «бэушным» одноклассником Volkswagen Polo. Прочитать тот материал можно здесь.