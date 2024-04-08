Почти 70% легковых автомобилей в России старше 10 лет

В общем числе легковых автомобилей в нашей стране доминируют возрастные машины. Аналитики подсчитали, что на транспортные средства, справившие десятый день рождения, сегодня приходится без малого 70% российского автопарка.

Если быть точнее, то по оценке агентства «Автостат», машины старше 10 лет (2014 года выпуска и ранее) составляют 69,2% всех легковых автомобилей в России. Вторую по распространенности категорию — 6,44 млн. шт. — составляют автомобили в возрасте 4-7 лет: их в стране 13,9%. Легковушек 8-10 лет на наших дорогах насчитывается 4,84 млн. (10,4% всего парка). А самое малочисленное «поголовье» техники приходится на автомобили возрастом до 3 лет — 3,01 млн. шт. (6,5%).

Напомним, ранее аналитики группы «Ренессанс страхование» подсчитали, что за последние 5 лет доля легковых машин в возрасте свыше 21 года на российских дорогах выросла вдвое до 9,65%. Дольше всего наши сограждане эксплуатируют автомобили Toyota (27% от всех машин старше 21 года), Honda (24%), Audi (24%), УАЗ (20%) и ГАЗ (18%).