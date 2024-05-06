Подержанные машины в России продолжают дешеветь

Ситуация с ценами на российском авторынке в апреле изменилась — тренд на снижение стоимости больше не является общим. Подержанные автомобили продолжают дешеветь, а вот новые — начали дорожать.

По данным исследования «Авто.ру Оценка», с которым ознакомился портал «АвтоВзгляд», цены на автомобили с пробегом снижаются третий месяц подряд. В апреле средний прайс «бэушки» упал на 2%, до 2,07 млн. рублей. Ощутимее всего подержанные машины подешевели в Тамбовской (-10%) и Смоленской областях (-9%). А вот в Хабаровском крае и Саратовской области они, вопреки тренду, подорожали — на 6% и 4% соответственно.

Если же смотреть по моделям, то больше всего в апреле снизились цены на подержанные Range Rover Velar (-4%), Range Rover 3-го поколения (-3,5%) и BMW 7-й серии 2019-2022 годов выпуска (-3%). Максимальный же рост прайсов зафиксирован на Mercedes-Benz S-класса W221 (+3,3%), Kia Carnival (+3%) и Volkswagen Golf 7-го поколения (+2,6%).

Что касается новых автомобилей, то их средняя стоимость в апреле выросла на 2,5% до 3,63 млн. рублей и вернулась на уровень февраля 2024 года. Сильнее всего машины подорожали у продавцов в Рязанской (+7%) и Тульской (+6%) областях, в то время как в Нижегородской (-14,1%) и Новосибирской (-12%) областях зафиксировано самое серьезное снижение цен.

Среди новых автомобилей больше всего подешевели «китайцы» — Chery Arrizo 8 (-9,1%), Voyah Free (-8,5%) и Hongqi HS5 (-7%). А выросли в цене ощутимее других — «серые» Mitsubishi Outlander (6,5%) и Mazda 6 (+6%).