В России начали дорожать японские и корейские автомобили с пробегом

Снижение цен на подержанные автомобили оказалось непродолжительным — аналитики банка «Открытие» уже по итогам апреля зафиксировали рост стоимости машин с пробегом. Из результатов исследования, с которыми ознакомился портал «АвтоВзгляд», следует, что все модели из «бэушного» топ-20 подорожали, и заметнее других — японские и корейские SUV.

Так, лидером по росту цены в процентном соотношении стал кроссовер Toyota RAV4: если в марте за него просили в среднем 3,3 млн. рублей, то в апреле прайс увеличился на 14,8% до 3,8 млн. рублей. Та же динамика — у Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson. В абсолютных же цифрах сильнее всего — аж на 1,6 млн. рублей (+13,3%) — подорожал внедорожник Toyota Land Cruiser 300. «Прадик» при этом «потяжелел» на 13,4% — до 7,3 млн. рублей.

Помимо этих моделей, в список автомобилей, прибавивших в цене более 10%, также вошли кроссоверы Kia Sorento (4,5 млн. рублей, +14,4%), Hyundai Santa Fe (4,6 млн. рублей, +13,6%) и Kia Sportage (2,6 млн. рублей, +12,3%), а также два седана — Hyundai Sonata (2,8 млн. рублей, +10,7%) и Kia K5 (2,9 млн. рублей, +10,5%).

Добавим, что большая часть подержанных китайских автомобилей продается по цене ниже двух миллионов рублей — единственным исключением является Geely Monjaro, средний прайс которого перевалил за два «лимона».