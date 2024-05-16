Эксперт рассказал, как нужно выбирать китайские кроссоверы с пробегом

Китайские автомобили доминируют на рынке новых машин в России и постепенно начинают покорять вторичку. Выбор уже довольно большой, но далеко не все «поднебесные» модели гарантируют долгую и беспроблемную эксплуатацию. Так какой же кроссовер выбрать? На этот вопрос ответили эксперты.

Директор департамента автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Гришаков в беседе с «Российской газетой» назвал те бренды, что заслуживают особого внимания при выборе китайского SUV на вторичном рынке.

— Порекомендовать можно те кроссоверы, которые уже длительный срок официально реализуются на территории Российской Федерации. К ним относятся Chery, Geely, Exeed и Haval. Потребитель может не переживать о сервисном обслуживании или наличии запасных частей, так как для вышеперечисленных марок они всегда есть, — сказал эксперт.

Конкретные модели специалист рекомендует выбирать, исходя из имеющихся на покупку автомобиля средств — здесь универсальных советов быть не может. Однако если речь идет о кроссоверах бюджетного сегмента, то в этом классе самыми предпочтительными вариантами специалист считает машины Chery и Haval.

При прочих равных, отмечает Андрей Гришаков, покупателю стоит приобретать автомобили, которые имеют действующую гарантию от производителя. Многие бренды сегодня берут на себя ответственность оказывать «бесплатную поддержку» на протяжении довольного долго срока, так что на вторичке немало машин, сохранивших заводскую гарантию.