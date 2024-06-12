В России выставили на продажу раритетный кабриолет «Москвич»

Возрожденный «Москвич» предлагает покупателям автомобили принципиально другого поколения, так что ценителям бренда советских времен остается лишь вторичный рынок. А там порой появляются действительно любопытные экземпляры — такие, как, например, раритетный кабриолет 1949 года выпуска.

Как отмечается в объявлении на Auto.ru, которое обнаружила редакция портала «АвтоВзгляд», автомобиль прошел тщательную реставрацию в полном соответствии с оригиналом. Продавец заявляет, что у советского фаэтона «все до винтика родное». И за свой Москвич-400-420А, оснащенный 23-сильным 1,1-литровым двигателем с 3-ступенчатой механической коробкой передач, владелец рассчитывает выручить 3 500 000 рублей.

По некоторым данным, всего с конвейера сошло 17 742 кабриолета на базе «Москвича». Модификация появилась после Великой Отечественной войны на фоне дефицита стальных листов. В годы производства открытая версия модели не пользовалась популярностью из-за своей непрактичности, но сейчас многие уцелевшие автомобили кустарно превращают в фаэтоны, чтобы повысить их ценность — оригинальных Москвичей-400-420А до наших дней дожили единицы.