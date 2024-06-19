На российских дорогах стало намного больше машин старше 20 и 30 лет

Очередное исследование российского автопарка дало неожиданный результат. Аналитики выяснили, что на сегодняшний день почти 70% легковушек приходится на машины старше 10 лет, а средний возраст автомобиля — 15,2 года. Но куда страшнее другое: на дорогах становится все больше ТС, отметивших свой 20-й и даже 30-й день рождения.

По данным экспертов ОНФ, оценивших автопарки пяти крупнейших городских агломераций России (Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Челябинск), доля автомобилей старше 20 лет на отечественных дорогах впервые составила 8%, что является максимальным показателем за все годы проведения подобных исследований. До 2% вырос и сегмент машин «30+», хотя раньше таких старых легковушек в стране почти не было.

Вместе с тем увеличилась до 23% доля автомобилей старше 15 лет, а новых машин в возрасте до 5 лет стало, напротив, ощутимо меньше. Впрочем, это и понятно: за последние годы легковушки сильно прибавили в цене, превратившись практически в роскошь. Да и выбор после ухода из России европейских, японских и прочих «вражеских» автобрендов сузился.

Добавим, что сильнее всего машины «постарели» в Челябинске — со средних 9,2 лет в 2022 году до 14,6 лет в этом. А самые молодые машины предсказуемо «проживают» в столице. Хотя и в Москве средний возраст легковушек за последние пару лет увеличился — сразу на два года.