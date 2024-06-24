Лимузин сталинской эпохи выставили на продажу в России

Первый послевоенный легковой автомобиль СССР стал одновременно и лимузином для руководства страны, и маршрутным такси, и каретой скорой помощи. А сегодня ЗИС-110 — очень редкий и очень дорогой экспонат, способный украсить любую коллекцию советской автоклассики.

В объявлении говорится, что ЗИС-110 в идеальном состоянии

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных классифайдов объявление о продаже легендарной модели ЗИС-110. Лимузин образца 1948 года выпуска выставлен на реализацию за 70 млн. рублей. Такую высокую цену продавец объясняет идеальным состоянием машины, приближенным к заводскому, ну и ее редкостью — с 1945 по 1961 годы было произведено всего 2089 экземпляров.

Семиместный лимузин оснащался рядным 8-цилиндровым 6,0-литровым мотором, развивающим 140 л.с. — до 1950 года ЗИС-110 удерживал за собой статус самой мощной машины СССР. Двигатель сочетался с 3-ступенчатой механической коробкой передач.

Автор объявления обещает пробег машины в символический 1 км, а также заявляет, что «все запчасти родные, автомобиль в музейном состоянии».