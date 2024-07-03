Коробка с сюрпризом: все о подводных камнях подержанного кроссовера Geely Atlas

Кроссовер Geely Atlas первого поколения пришел на российский рынок в 2018 году, став очень популярным у потребителя. И оказавшись сегодня на вторичном рынке продолжает пользоваться спросом. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о нюансах, которые стоит иметь в виду, рассматривая для приобретения Geely Atlas с пробегом.

Не даром говорят, что сердце машины — ее двигатель. Под капотом Geely Atlas могут располагаться три варианта силового агрегата. Это атмосферные 2.0 MPI (139 л.с.) и 2.4 MPI (149 л.с.) и турбированный 1.8 TGDi (184 л.с.). Опыт эксплуатации показывает, что все три силовых агрегата спокойно выхаживают по 250 000 км — при условии нормального обслуживания.

— Особенно в плане надежности стоит отметить 2,4-литровый атмосферный двигатель, являющийся аналогом проверенного временем мотора Toyota 2AZ-FE, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» руководитель отдела по развитию продуктов и услуг «ГК Альфа-Лизинг» Максим Давиденко. — Однако головная боль многих владельцев китайских машин не их моторы, а коррозионная устойчивость кузова. Так вот обладатели Geely Atlas отмечают его хорошую защищенность от ржавчины, — продолжает специалист. — Но покупателю «бэушного» кроссовера имеет смысл обратить внимание на машины белорусской сборки: у них более толстый (на 25% больше) слой лакокрасочного покрытия...

Подвеска Atlas тоже не разочарует владельца. На первых 100 000 км пробега обычно приходится менять лишь стойки стабилизатора и рулевые наконечники.

Фото Geely

Есть у подержанного Geely Atlas и «темные стороны». И тут самые большие неприятности может принести его владельцу автоматическая КП. Достаточно многие хозяева этого SUV отмечают ее невысокую надежность. Некоторым приходилось менять АКП по гарантии из-за таких неприятных симптомов как рывки, гудение, некорректное переключение передач. Выяснилось, что этот силовой агрегат очень чувствителен к качеству рабочей жидкости и требует ее замены каждые 40 000-60 000 километров пробега.

Электрооборудование Geely Atlas в целом серьезных проблем не создает, однако владельцы порой сталкиваются со сбоями в работе датчиков, некорректным функционированием мультимедийной системы и глюками электроприводов зеркал. У машин, выпущенных в конце 2020 и начале 2021 года, отмечались случаи некорректной работы датчика включенного режима АКП. Из-за этого агрегат мог самопроизвольно переключиться на нейтраль.

— Geely Atlas старше 3-х лет по-прежнему остается привлекательным вариантом для тех, кто ищет недорогой и просторный кроссовер. Автомобиль имеет ряд сильных сторон, включая надежные двигатели, комфортную подвеску и хорошую коррозионную стойкость. При выборе подержанного «Атласа» особое внимание следует уделить состоянию АКП и электрооборудования. Версии с турбированным двигателем 1.8 TGDi предлагают лучшую динамику, чем оснащенные атмосферными моторами объемом 2 и 2,4 литра, однако могут быть более требовательны к качеству топлива и обслуживанию. Кроссоверы белорусской сборки имеют некоторые преимущества в плане качества лакокрасочного покрытия, — считает Максим Давиденко.