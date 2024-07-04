В России продают коллекционный кабриолет Land Rover Defender

В 2008 году британский автопром отмечал юбилей культовой модели Defender — компания Land Rover по случаю 60-летия внедорожника выпустила эксклюзивное исполнение SVX 60th Anniversary. Машина была доступна в 5-дверном кузове Defender 110, 3-дверном Defender 90 и его открытой версии Defender 90 Soft Top. Именно такой редкий кабриолет и появился в продаже в России.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал Defender 90 Soft Top на одном из популярных онлайн-сервисов с объявлениями о продаже машин. Внедорожник, выпущенный в 2008 году, с тех пор «намотал» всего 4800 км. Нынешний владелец автомобиля (и он единственный в ПТС) утверждает, что состояние вездехода — «новый, коллекционное хранение». Ну и ценник ставит соответствующий, рассчитывая выручить 21 млн. рублей.

От обычных внедорожников «юбилейный» отличается измененными фарами и диодными фонарями, особой решеткой радиатора и эксклюзивными колесными дисками. Кроме того, у кабриолета появился серебристый каркас безопасности, контрастирующий с черным кузовом. В салоне установлены кресла Recaro, навигация Garmin и продвинутая аудиосистема. Всего было выпущено 200 машин SVX 60th Anniversary, из которых лишь 60 — в версии кабриолет.