В России продают коллекционный кабриолет Land Rover Defender

Портал «АвтоВзгляд» отыскал Defender 90 Soft Top на одном из популярных онлайн-сервисов с объявлениями о продаже машин. Внедорожник, выпущенный в 2008 году, с тех пор «намотал» всего 4800 км. Нынешний владелец автомобиля (и он единственный в ПТС) утверждает, что состояние вездехода — «новый, коллекционное хранение». Ну и ценник ставит соответствующий, рассчитывая выручить 21 млн. рублей.
От обычных внедорожников «юбилейный» отличается измененными фарами и диодными фонарями, особой решеткой радиатора и эксклюзивными колесными дисками. Кроме того, у кабриолета появился серебристый каркас безопасности, контрастирующий с черным кузовом. В салоне установлены кресла Recaro, навигация Garmin и продвинутая аудиосистема. Всего было выпущено 200 машин SVX 60th Anniversary, из которых лишь 60 — в версии кабриолет.