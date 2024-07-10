В России продают эксклюзивный Rolls-Royce Phantom за 155 миллионов рублей

В 2016 году компания Rolls-Royce сняла с производства двухдверные версии модели Phantom — Coupe с жестким верхом и кабриолет Drophead Coupe. И чтобы отдать дань уважения автомобилям, бренд выпустил лимитированную серию Zenith Collection из 50 машин.

Портал «АвтоВзгляд» отыскал на одном из популярных онлайн-классифайдов объявление о продаже уникального автомобиля в Москве. При оформлении его кузова использовали традиционное для спецверсии решение — сочетание белого цвета и элементов темно-синего Midnight Blue, в который окрашены капот и складная крыша.

Салон отделан белой кожей в передней части и темно-синей в задней, интерьер украшен панелями из слоновой кости, видами виллы Д'Эсте и Женевского озера, а в багажнике расположен холодильник и раскладной стол для пикника. Машина имеет 460-сильный 6,75-литровый двигатель V12 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Единственный в России кабриолет Rolls-Royce Drophead Coupe Zenith Collection хранился в оптимальных для машины условиях:

— Аккумулятор находится на специальной зарядке, что обеспечивает оптимальное состояние. Для сохранения идеального состояния резины и подвески автомобиль установлен на четыре домкрата, предотвращающие любые возможные деформации от длительного стояния, — отмечено в объявлении.

Двухдверку с пробегом 12 км ее единственный владелец готов продать за 155 000 000 рублей.