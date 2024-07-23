В России вырос спрос на дешевые подержанные авто старше 10 лет

Несмотря на продолжающийся в стране рост продаж новых автомобилей, все большее число россиян отправляется в поисках «колес» на вторичный рынок. Что, впрочем, понятно: цены на свеженькие машины, мягко говоря, кусаются, а хорошую статистику авторынка делают в основном государственные и корпоративные закупки. У простого же человека денег хватает только на весьма подержанные транспортные средства. О чем порталу «АвтоВзгляд» сообщили аналитики компании Pango Cars.

По их данным, во втором квартале этого года значительно вырос спрос на авто в возрасте 10-15 лет стоимостью от 500 тыс. до 1 млн. рублей. На этот сегмент пришлось 33% сделок на «вторичке». А еще 16% автолюбителей и вовсе сделали выбор в пользу машин, стоящих меньше полумиллиона «деревянных»! Увы, но автопарк страны продолжает стареть, а граждане — нищать.

Ведь только четверть покупателей бэушек выложили за них от 1 млн. до 1,5 млн. рублей (25%), и лишь 15% россиян заплатили за авто с пробегом от 1,5 млн. до 2 млн. рублей. На подержанные ТС ценой свыше 2 млн. руб. позарилось и того меньше наших соотечественников — 11%.

Если же говорить о марках, то наши люди по-прежнему отдают предпочтение автомобилям Kia, LADA и Hyundai c таких их моделями как Rio, Vesta, Solaris.