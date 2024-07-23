В России вырос спрос на дешевые подержанные авто старше 10 лет

По их данным, во втором квартале этого года значительно вырос спрос на авто в возрасте 10-15 лет стоимостью от 500 тыс. до 1 млн. рублей. На этот сегмент пришлось 33% сделок на «вторичке». А еще 16% автолюбителей и вовсе сделали выбор в пользу машин, стоящих меньше полумиллиона «деревянных»! Увы, но автопарк страны продолжает стареть, а граждане — нищать.
Ведь только четверть покупателей бэушек выложили за них от 1 млн. до 1,5 млн. рублей (25%), и лишь 15% россиян заплатили за авто с пробегом от 1,5 млн. до 2 млн. рублей. На подержанные ТС ценой свыше 2 млн. руб. позарилось и того меньше наших соотечественников — 11%.
Если же говорить о марках, то наши люди по-прежнему отдают предпочтение автомобилям Kia, LADA и Hyundai c таких их моделями как Rio, Vesta, Solaris.