АВТОВАЗ занялся продажей подержанных автомобилей

Российский автогигант объявил об открытии новой программы по продаже машин с пробегом. Совместно с «Авто Финанс Банком» запущен проект Restart, в который войдут несколько направлений бизнеса по реализации автомобилей.

По задумке, Restart станет целой экосистемой, в которой появятся сертифицированные автомобили с пробегом (не только LADA, но и других марок), онлайн-маркетплейс подержанных машин, а также кредитные и страховые продукты под брендом Restart Finance. Воспользоваться всеми услугами клиенты смогут либо онлайн, либо при посещении дилерского центра, но пока лишь в 30 городах России. Позднее программу планируют распространить на все автосалоны LADA.

Заявлено, что у программы будет три уровня. По «Restart Плюс» предложат LADA возрастом до 5 лет и до 100 000 км пробега с полным страховым покрытием, а «Restart Базовый» покроет страховкой ключевые узлы и агрегаты отечественных автомобилей. Машины других брендов до 7 лет и с пробегом до 150 000 км подпадают под программу «Restar Мульти». Но как бы то ни было, в независимости от уровня обещается проверенный и юридически чистый автомобиль, застрахованный от поломок на 12 месяцев.