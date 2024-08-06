В России снова продают Mercedes-Benz S-класса Бориса Ельцина

Несколько лет назад автомобильное сообщество активно обсуждало на форумах и в социальных сетях объявление о продаже Mercedes-Benz S-класса, принадлежавшего в свое время Борису Ельцину. Но прошли годы, а это машина снова «всплыла» на вторичке. Правда, уже с другим ценником и пробегом.

Если четыре года назад за «Кабана» первого президента России просили 68,5 млн. рублей, то теперь — «всего» 50 млн. За это время Mercedes-Benz S-класса (W140) 500 Long, выпущенный в 1994 году, «пробежал» еще 11 000 км, и сейчас на его одометре, если верить объявлению, 60 000 км.

Нынешний владелец утверждает, что на этой машине Борис Ельцин ездил на официальные и неофициальные приемы до 1996 года. Кроме того, автомобиль использовался для трансфера высокопоставленных гостей — в частности, Гелмута Коля (ФРГ) и Нурсултана Назарбаева (Казахстан).

Mercedes-Benz S-класса укомплектован 5-литровым 320-сильным мотором, автоматической коробкой передач и системой заднего привода. По словам продавца, машина находится в отличном состоянии, она обслуживалась в ГОНе, у официального дилера и не требует ремонтных работ. Подробностей об оснащении нет, известно лишь, что авто бронирован компанией TRASCO Bremen по стандарту В6.